Казанский аэропорт открыл прямое сообщение с эмиратом Рас-эль-Хайма

Международный аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая расширил географию полетов, запустив регулярные рейсы в северный эмират ОАЭ Рас-эль-Хайма. Авиасообщение между столицей Татарстана и популярным курортным эмиратом осуществляет авиакомпания Air Arabia на современных лайнерах Airbus A320.

Согласно утвержденному расписанию, самолеты будут выполнять рейсы еженедельно по пятницам. Вылет из Казани запланирован на 21:30 с прибытием в Рас-эль-Хайму в 20:40. Продолжительность перелета составит приблизительно пять часов.

Первый рейс продемонстрировал высокий спрос на новое направление — заполняемость самолета достигла 95%. В честь запуска маршрута для пассажиров организовали торжественную церемонию с вручением памятных подарков от аэропорта и авиакомпании.

Отметим, что до 28 марта 2026 года казанский авиаузел работает по зимнему расписанию, в рамках которого и было открыто новое направление.