Казанский авиазавод получил крупный заказ на производство самолетов Ту-214

5 ноября 2025  09:41

Казанский авиационный завод имени Горбунова заключил стратегический контракт на производство более 100 пассажирских самолетов Ту-214. Крупный заказ поступил от авиакомпании S7 Airlines.

Как сообщил вице-премьер России Виталий Савельев в ходе просветительского марафона «Знание. Наука», российские авиаперевозчики уже оформили заказы на свыше 300 отечественных лайнеров. «Аэрофлот» приобретет 200 самолетов МС-21, а S7 Airlines сделала ставку на казанские Ту-214.

Правительство Татарстана и федеральный центр синхронизируют усилия по наращиванию производственных мощностей. Раис республики Рустам Минниханов ранее заявлял о планах выпускать не менее 20 самолетов Ту-214 ежегодно. По данным Ростеха, к 2028-2029 годам Казанский авиазавод действительно выйдет на производство 20 машин в год.

Первые поставки новых лайнеров авиакомпаниям начнутся с 2027 года. В настоящее время на заводе ведется активная работа по замене импортных компонентов на российские аналоги и совершенствованию летно-технических характеристик самолета.

