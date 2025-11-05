В Татарстане впервые отметили День работника суда

Министр юстиции Республики Татарстан Рустем Загидуллин обратился с поздравительным словом к работникам судебной системы по случаю нового государственного праздника. Впервые отмечаемый 5 ноября 2025 года День работника суда установлен в знак признания заслуг представителей судебной власти и связан с историческим указом Петра I, заложившим основы российского судопроизводства.

В своем обращении Загидуллин подчеркнул важность верности принципам справедливости и необходимости мудрого применения законодательных норм. «Желаю сохранять твердость в отстаивании буквы и духа закона», — отметил министр, пожелав сотрудникам судебных органов профессиональных успехов и благополучия.

Дата 5 ноября стала знаковой для представителей нескольких профессий. В этот же день свой профессиональный праздник отмечают сотрудники военной разведки, которых ранее поздравил Президент России Владимир Путин.