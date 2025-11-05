«Арт-код театра»: молодые театральные художники представили свои работы в Казани

4 ноября в Галерее современного искусства Государственного музея изобразительных искусств РТ состоялось открытие выставки «АРТ-КОД ТЕАТРА». Выставка была задумана в рамках масштабной государственной программы поддержки университетов России «Приоритет-2030».

На выставке можно увидеть работы студентов выпускной группы отделения театрально-декорационной живописи Казанского государственного института культуры. Здесь представлены театральные эскизы и сценография к спектаклям из репертуара русской и зарубежной драматургии разных исторических периодов.

Некоторые экспонаты выставки создавались с применением цифровых технологий и современных инновационных программ.

Участники выставки студенты: Дарья Соловьева, Ралина Ситдикова, Михаил Гробатенко, Снежана Петрунина, Аделина Иванова. Среди экспонатов – и работы преподавателей кафедры гуманитарных наук и дизайна КазГИК Аниты Хайруллиной и Ольги Токаревой.

Также здесь представлены декорации и костюмы спектакля «Сказки старой Казани» творческой инклюзивной студии «Э-моция». Эта коллекция, созданная из войлока мастером Ольгой Смирновой, стала победителем международного конкурса дизайна и адаптивной одежды «На крыльях» в номинации «Национальный костюм».

- У нас талантливые студенты. Я верю в их звезду, я верю в то, что у них будут замечательные спектакли, коллективные и персональные выставки, - сказала куратор группы отделения театрально-декорационной живописи Казанского государственного института культуры, доцент кафедры гуманитарных наук и дизайна, член творческого союза художников и Евразийского художественного союза, член Союза театральных деятелей РТ Ольга Токарева.

- Я вам желаю, чтобы вы попали в хороший театр, чтобы у вас был режиссер, который вас понимал, и вы бы его понимали, потому что декорации, костюмы – это очень важно для актеров. Правильный, точный костюм помогает актеру, он вдохновляет, и появляется пластика героя, движения, интонации, и персонаж получается живой, он дышит. Это я вам как актриса говорю. Желаю вам, чтобы у вас все сложилось и в жизни, и в творчестве, - пожелала молоды художникам актриса Театра юного зрителя, народная артистка Республики Татарстан Галина Юрченко.

Участники выставки «АРТ-КОД ТЕАТРА» провели театрально-декорационный мастер-класс. Все желающие собственным руками смогли сделать бумажные марионетки: Королеву и Шляпника – героев сказки «Алиса в стране чудес».