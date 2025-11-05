Житель Чистополя осужден на 6 лет за попытку сбыта крупной партии наркотиков

В Чистополе вынесен обвинительный приговор 32-летнему местному жителю, пытавшемуся организовать сбыт значительной партии запрещенных веществ. Следствие установило, что мужчина приобрел в закрытом онлайн-магазине наркотические средства общим весом свыше 368 граммов, перечислив за них 500 тысяч рублей на анонимный цифровой кошелек.

Получив координаты тайника, обвиняемый направился к деревне Новый Мусамбай Тукаевского района, где извлек спрятанный сверток для последующего распространения. Однако реализовать преступный замысел не удалось — в ходе оперативных мероприятий правоохранители обнаружили и изъяли наркотическую партию.

Подсудимый полностью признал свою вину в совершении противоправных действий. Суд назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.