Казанский авиазавод готовит к передаче два пассажирских Ту-214 в 2025 году

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Город
28 марта 2025  09:52

Казанский авиационный завод (КАЗ) продолжает производство пассажирских самолетов Ту-214, несмотря на вызовы, связанные с перестройкой производства и логистики. Как сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех», в 2025 году планируется выпустить два лайнера этого типа, и оба будут переданы коммерческим структурам в установленные сроки, пишет «Татар-информ».

Почему раньше Ту-214 не выпускали для авиакомпаний?

До 2022 года КАЗ в основном производил Ту-214 для спецзаказчиков (государственных структур), а не для гражданской авиации. Это было связано с тем, что российские перевозчики предпочитали иностранные самолеты.

«Сейчас нет ситуации, чтобы какая-то авиакомпания ждала Ту-214 и не могла его получить. В 2025 году запланирована поставка двух машин, и график будет соблюден», — пояснили в «Ростехе».

Кто сегодня заказывает Ту-214?

Основными заказчиками остаются:

  • государственные структуры,

  • лизинговая компания (вероятно, «Авиакапитал-Сервис» или аналоги).

Ранее на коллегии Минпромторга Татарстана сообщалось, что уже заключены контракты на 23 самолета Ту-214. На модернизацию производства направлено более 90 млрд рублей.

Проблемы с поставками

Утром 27 марта «Ведомости» сообщили, что выпуск Ту-214 отстает от графика из-за:

  • дефицита квалифицированных кадров,

  • сложностей с подрядчиками (особенно в условиях санкций).

Тем не менее, в «Ростехе» уверены, что запланированные на 2025 год поставки будут выполнены.

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