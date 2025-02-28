Казанский авиазавод наращивает производство самолетов Ту-214

Казанский авиационный завод заключил контракты на производство 23 самолетов Ту-214. Эта информация была озвучена на коллегии Министерства промышленности и торговли Татарстана, посвященной итогам года. Помимо этого, в презентации минпромторга республики указано, что на модернизацию производственных мощностей завода планируется выделить 90 млрд рублей.

Министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко отметил, что на предприятии активно ведутся работы по расширению производства Ту-214. Эти работы включают модернизацию оборудования, переход на цифровые технологии изготовления и создание современной системы постпродажного обслуживания. Первые поставки самолетов российским авиакомпаниям запланированы уже на текущий год. Как сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, количество передаваемых авиаперевозчикам лайнеров будет соответствовать утвержденным планам.

По словам Коробченко, в 2025 году планируется собрать два самолета Ту-214. Это заявление он сделал в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

Крупным шагом в развитии отечественного авиастроения стало подписание соглашения между АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) и Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) на Восточном экономическом форуме в сентябре 2024 года. Согласно документу, в 2027-2030 годах планируется закупить 41 самолет Ту-214. При этом количество воздушных судов может быть скорректировано в рамках комплексной программы развития авиационной отрасли России до 2030 года.

Среди потенциальных получателей самолетов Ту-214 называются авиакомпании «ИрАэро» и S7. «ИрАэро» может пополнить свой парк девятью лайнерами, а S7 — 100 усовершенствованными Ту-214. Авиакомпания S7 уже подписала меморандум о сотрудничестве с ОАК, что подтверждает ее заинтересованность в развитии отечественного авиастроения.

В декабре прошлого года пресс-служба госкорпорации «Ростех» сообщила, что интерес к приобретению Ту-214 проявляют не только авиакомпании, но и лизинговые компании. Однако детали соглашений пока остаются конфиденциальными. Официальная информация будет обнародована после принятия соответствующих решений сторонами.

Таким образом, Казанский авиазавод активно развивает производство самолетов Ту-214, что соответствует стратегии импортозамещения и укрепления позиций России в авиационной отрасли, пишет РБК.