Казанский марафон: бежали и стар и млад

Маршрут нынешнего юбилейного марафона, состоявшегося 11 и 12 мая, охватил самые живописные части Казани: кремль и его набережную, Старо-Татарскую слободу, центр семьи «Казан», Дворец водных видов спорта, озеро Кабан и реку Казанку. На протяжении всей трассы бегунов встречали группы поддержки.

В первый день прошли забеги на 3 и 10 км. А днем позже бегуны вышли на марафонскую (42,2 км) и полумарафонскую (21,1 км) дистанции. 10 мая также состоялись массовые забеги для детей Timerbaby и Timerkids.

- Наша цель - дать возможность всем, кто любит бег или только начинает втягиваться в спорт, прочувствовать эту праздничную атмосферу, когда много тысяч людей стартуют в едином порыве, - рассказал директор Ак Барс Банк Казанского марафона Вадим Янгиров. - Кто-то бежит ради рекорда, другие хотят испытать себя, третьи выходят на старт ради собственного удовольствия. Но все они создают для себя уникальные эмоции. Татарстанцы очень активны, но все же 80% участников - приезжие. С одной стороны, это очень здорово. Выбирая наш город, туристы продвигают его, формируют спрос, инвестируют в нашу экономику. Но с другой стороны, мы понимаем, что у марафона все еще огромный потенциал, нужно работать с татарстанцами, чтобы как можно больше людей вовлекались в здоровый образ жизни.

В этом году Казанский марафон наряду с московским и петербургским вошел в Лигу БРИКС. Благодаря этому значительно расширилась география участников забега. В юбилейном марафоне приняли участие рекордные 28 тысяч человек. В Казани собрались не только россияне, но и представители Белоруссии, Казахстана, Турции, Кении, Венгрии, Румынии, Швеции и Бельгии.

- В первом Казанском марафоне приняли участие около полутора тысяч человек, - напомнил министр спорта РТ Владимир Леонов. - За прошедшие 10 лет беговое движение в Татарстане и за его пределами невероятно разрослось, в этом году мы стремимся охватить уже почти 30 тысяч бегунов. Это говорит о серьезном запросе на массовый спорт в стране. Сегодня бегут и стар и млад. Несмотря на дождливую погоду, думаю, все остались довольны. Не в каждой стране БРИКС марафонское движение столь же развито, так что мы выступаем в роли некоего законодателя мод.

Дистанцию в 3 км пробежала сотрудница «КВ» - заместитель главного редактора Лилия Харисова Фото: ©

Помимо массовых забегов, в столице Татарстана прошли и соревнования профессиональных бегунов, которые поборолись за призовой фонд в 2,14 млн рублей. По итогам забегов среди мужчин победу одержал Алексей Реунков, а среди женщин - Луиза Дмитриева. К слову, не все профессиональные марафонцы добежали до финиша. Двое фаворитов - Филемон Бетт и Винсент Ятор - сошли с дистанции по причине травм.

Вместе с другими участниками трассу в 10 км пробежал известный комик Денис Дорохов.

- Я впервые пробежал десятку, в школе больше 5 км не бегал, потом очень надолго завязал со спортом, - поделился юморист. - Для меня это отличный результат. Бежать с таким количеством разных людей - это чувство единения, оно очень бодрит. Трасса просто шикарная, несмотря на дождик.

Вадим Янгиров отметил, что в этом году Казанский марафон собрал рекордную сумму организационных взносов, увеличилась и спонсорская поддержка партнеров события. Значительная часть собранных средств будет направлена на благотворительность. Так, 896 тысяч рублей пойдут на поддержание работы бесплатного Семейного дома благотворительного фонда «Семья вместе» в Казани, в котором проживают семьи, чьи дети проходят длительное лечение в ДРКБ Минздрава РТ.