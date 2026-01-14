Казанский «Рубин» расторг контракт с тренером Рашидом Рахимовым

Казанский футбольный клуб «Рубин» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Рашидом Рахимовым. О кадровом решении сообщили в пресс-службе команды.

Фото: rubin-kazan.ru

Контракт с наставником был расторгнут досрочно по инициативе клуба — соглашение действовало до лета 2026 года. В официальном сообщении «Рубин» поблагодарил специалиста за работу и пожелал ему успехов в дальнейшем.

В день объявления об отставке Рашид Рахимов встретился с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Глава республики вручил тренеру медаль «За доблестный труд» и отметил его вклад в развитие казанского клуба. Как подчеркнула руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, в Татарстане умеют достойно не только встречать, но и провожать, пожелав Рахимову удачи в дальнейшей профессиональной карьере.

Рашид Рахимов возглавлял «Рубин» с весны 2023 года. Под его руководством команда выиграла Первую лигу и вернулась в Российскую премьер-лигу. В двух сезонах РПЛ казанцы финишировали на восьмом и седьмом местах турнирной таблицы. В текущем чемпионате клуб также идет седьмым, однако завершил выступление в Кубке России на стадии первого четвертьфинала Пути регионов.