Казанский школьник завоевал две золотые медали на чемпионате мира по кунг-фу в Китае

21 октября 2025  14:27
Автор:
Владислав Косолапкин

Ученик казанского лицея-интерната №7 Михаил Минаков одержал блестящую победу на 10-м чемпионате и Первенстве мира по традиционному ушу, который проходил в китайском городе Эмейшань. Соревнования собрали более 5 тысяч спортсменов из 54 стран мира.

Юный казанец показал лучшие результаты среди всех участников своей возрастной категории, завоевав сразу две золотые медали престижного международного турнира.

«Победа на чемпионате мира была моей мечтой с самого начала карьеры, это очень многое значит для меня и моей семьи», — поделился Михаил. «Родители всегда поддерживали меня и направляли на правильный путь, спасибо им за такую возможность».

Спортсмен признался, что самым сложным для него было справиться с волнением перед выступлением. Однако, по его словам, именно эти переживания помогли мобилизовать все силы и в конечном итоге стать чемпионом мира.

Отдельные слова благодарности Михаил адресовал своим тренерам, которые сыграли важную роль в его становлении как спортсмена. Их опыт и поддержка помогли казанскому школьнику добиться выдающегося результата на международной арене.

