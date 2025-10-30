Казанский стоматолог предстанет перед судом за мошенничество на 1,9 млн рублей

news_top_970_100
Город
30 октября 2025  18:09

Прокуратура Казани завершила расследование уголовного дела в отношении 32-летнего хирурга-стоматола, обвиняемого в мошенничестве. По данным Генпрокуратуры РФ, мужчина в течение 16 месяцев похитил более 1,9 млн рублей у 22 пациентов.

Согласно материалам дела, стоматолог предлагал клиентам пройти лечение без оформления официального договора с медицинским учреждением, обещая существенные скидки и возврат средств через медицинскую квоту. После получения согласия он требовал внесения предоплаты наличными или переводом на банковские карты, однако никаких медицинских услуг фактически не оказывал.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Авиастроительный районный суд Казани для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание по части 2 статьи 159 УК РФ за мошенничество с причинением значительного ущерба.

news_right_column_240_400
Новости
Казанский стоматолог предстанет перед судом за мошенничество на 1,9 млн рублей
В РТ выполнено более 10 млн исследований в рамках проекта «Единый кардиолог»
В Казани стартовала передвижная фотовыставка о героях-наставниках центра «ВОИН»
В Казани отреставрируют дом, где жил Максим Горький
Больше половины погибших на пожарах в РТ были в состоянии алкогольного опьянения
Фарид Мухаметшин наградил мировых судей в честь 25-летия юстиции Татарстана
С начала 2025 года в Татарстане произошло 104 смертельных случая на пожарах
Глава СКР поручил снова возбудить дело о плохой дороге в Альметьевском районе РТ