Казанский стоматолог предстанет перед судом за мошенничество на 1,9 млн рублей

Прокуратура Казани завершила расследование уголовного дела в отношении 32-летнего хирурга-стоматола, обвиняемого в мошенничестве. По данным Генпрокуратуры РФ, мужчина в течение 16 месяцев похитил более 1,9 млн рублей у 22 пациентов.

Согласно материалам дела, стоматолог предлагал клиентам пройти лечение без оформления официального договора с медицинским учреждением, обещая существенные скидки и возврат средств через медицинскую квоту. После получения согласия он требовал внесения предоплаты наличными или переводом на банковские карты, однако никаких медицинских услуг фактически не оказывал.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Авиастроительный районный суд Казани для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание по части 2 статьи 159 УК РФ за мошенничество с причинением значительного ущерба.