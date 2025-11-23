Казанский театр Камала признан лучшим общественным зданием на международной премии

23 ноября 2025  17:53
Владислав Косолапкин

Новое здание татарского академического театра имени Галиасгара Камала в Казани одержало победу в VIII Международной премии «Золотой Трезини». Проект удостоен награды в престижной номинации «Лучший реализованный проект общественного здания или сооружения».

Как отметили авторы премии, жюри высоко оценило многофункциональность сооружения. Здание театра выполняет не только свои прямые функции, но и служит важным общественно-культурным центром для всего города.

Контекст:

Это не первая победа казанских объектов на данной премии. В 2024 году лауреатами стали архитектурная подсветка на Булаке и мосту «Миллениум», а также композиция «Хасите» в Старо-Татарской слободе.

В этой же церемонии в другой номинации победил проект реконструкции исторического здания фабричного товарищества братьев Крестовниковых.

