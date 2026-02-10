Казанский «Зенит» победил в Оренбурге

10 февраля 2026  23:26
Эдгар Витковский

Казанский «Зенит» завершил выездную серию победой в Оренбурге над местным «Оренбуржьем» – 3:1 (25:19, 21:25, 25:22, 25:16). «Зенит» уверенно забрал подачу (11:5), а Дмитрий Лабинский занес себе в зачет семь эйсов. Он же стал лучшим бомбардиром встречи с 22 набранными очками. Роман Романовский, набравший 14 очков, реализовал 86% процентов своих атак (12/14).

В трех встречах выездной серии «Зенит» одержал две победы и по-прежнему возглавляет турнирную таблицу мужской Суперлиги с 67 набранными очками. 15 февраля казанский клуб дома примет «Факел Ямал».

