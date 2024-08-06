Каждый десятый случай рака в Татарстане выявляют во время диспансеризации

Как сообщает РБК Татарстан с ссылкой на пресс-службу Минздрава республики, каждый десятый случай онкологического заболевания в регионе выявляют на ранней стадии благодаря диспансеризации.

В 2023 году у 17,3 тыс. жителей Татарстана были диагностированы злокачественные новообразования, из них 2,6 тыс. случаев (15%) были выявлены во время диспансеризации. В первом полугодии 2024 года этот показатель составил 11,6% (1 тыс. случаев из 8,7 тыс.).

Диспансеризация позволяет выявить рак молочной железы, шейки матки, толстого кишечника и предстательной железы на ранних стадиях. По словам заместителя главврача Республиканского клинического онкологического диспансера Альфира Хисамутдинова, на эти виды онкологии приходится около 36% всех впервые выявленных случаев в Татарстане.

В рамках диспансеризации женщинам проводят осмотр у гинеколога, берут мазок на цитологию, а после 40 лет – делают маммографию. Мужчинам старше 45 лет назначают анализ крови на уровень ПСА для скрининга рака предстательной железы.

В 2024 году планируется направить на проведение диспансеризации 1,28 млн жителей Татарстана. Финансирование онкологических исследований в рамках диспансеризации в этом году увеличилось на 20% по сравнению с прошлым годом и составило 753,7 млн рублей.