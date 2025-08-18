На выходных в Казани ГАИ провела рейд в центре города

В минувшие выходные полицейские Казанского гарнизона совместно с инспекторами ГАИ провели масштабные ночные рейды по обеспечению общественного порядка и безопасности на дорогах. Основное внимание было сосредоточено на центральных районах города, включая оживленные места массового скопления молодежи – улицы Профсоюзная, Бамана, Кремлевская набережная, а также прилегающие территории площадей 1 Мая и 1000-летия.

По данным пресс-службы Госавтоинспекции, за два дня оперативных мероприятий было выявлено 125 административных правонарушений. Наиболее серьезными из них стали 5 случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Также инспекторы пресекли 26 нарушений, связанных с чрезмерной тонировкой передних стекол автомобилей, 12 фактов превышения допустимого уровня шума транспортными средствами и 9 случаев незаконного изменения конструкции автомобилей, включая занижение подвески и установку газобаллонного оборудования.

В ходе рейда на специализированную стоянку было эвакуировано 27 автомобилей. В отношении владельцев этих транспортных средств готовятся материалы для возможного аннулирования регистрации в установленном порядке.