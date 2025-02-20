КФУ и СИБУР укрепляют сотрудничество в разработке катализаторов и подготовке кадров

Лабораторный комплекс Казанского федерального университета (КФУ) в селе Столбище Лаишевского района Татарстана посетили ректор КФУ Ленар Сафин и управляющий директор по развитию и инновациям СИБУРа Дарья Борисова. На площадке комплекса ученые R&D-центра СИБУРа и химического факультета КФУ совместно разрабатывают и тестируют катализаторы для нефтехимической отрасли, сообщает ИА «Татар-информ».

Совместные исследования и разработки

В лаборатории в Столбище работают 33 сотрудника R&D-центра, специализирующихся на гетерогенном катализе. Большинство из них переехали в Татарстан из научного центра СИБУРа в Томске. В планах — привлечение новых специалистов, включая выпускников и студентов КФУ.

КФУ является ключевым партнером СИБУРа в разработке и масштабировании катализаторов. Уже реализованы проекты по внедрению совместно разработанных катализаторов в промышленные реакторы. Ведутся работы по масштабированию пиролизных катализаторов и созданию новых материалов на ранних стадиях исследований.

Подготовка кадров и образовательные инициативы

В рамках сотрудничества планируется создание специализированной магистратуры в КФУ. Программа будет направлена на подготовку специалистов в области гетерогенного катализа, сочетая теоретические знания и практические навыки.

«Сотрудничество с СИБУРом открывает перед нашими студентами, магистрантами и аспирантами уникальные возможности. Реализация совместной магистерской программы позволит готовить специалистов с глубокими теоретическими знаниями и практическими навыками работы с передовыми технологиями. Это стратегически важный шаг для развития научного потенциала университета и промышленности», — отметил Ленар Сафин.

Технологическая независимость и инновации

Кооперация КФУ с промышленными предприятиями соответствует государственной стратегии развития науки и образования. Проректор по цифровой трансформации и инновационной деятельности КФУ Дмитрий Пашин подчеркнул, что такое сотрудничество помогает актуализировать образовательные программы и вовлекать научный потенциал университета в решение технологических задач страны.

«КФУ — ключевой партнер для нашей компании в области исследований и разработки катализаторов. Совместный лабораторный комплекс университета и СИБУРа — это пример полного цикла разработки инноваций: от лабораторных исследований до получения опытно-промышленных образцов», — заявила Дарья Борисова.

Новый R&D-центр в Казани

В 2024 году в Казани началось строительство нового R&D-центра, который станет ведущим научным институтом нефтегазохимической отрасли России. Центр будет заниматься разработкой новых продуктов и технологий в области нефтегазохимии, а также их масштабированием до промышленного применения.

Центр станет важным элементом развития кадровой и научной базы Казани и Татарстана. Он будет работать с талантливой молодежью, проводить обучающие и профориентационные мероприятия, формируя кадровый резерв с целевыми компетенциями.

Сотрудничество КФУ и СИБУРа демонстрирует успешный пример интеграции науки и промышленности. Совместные проекты в области катализаторов, образовательные инициативы и создание нового R&D-центра способствуют развитию технологической независимости России и подготовке высококвалифицированных кадров для нефтехимической отрасли.