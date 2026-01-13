КФУ рассматривает возможность открытия филиала в Китае

Казанский федеральный университет может расширить свое зарубежное присутствие за счет филиала в китайской провинции Хайнань. Инициатива прозвучала во время переговоров ректора КФУ Ленара Сафина с руководством города Дунфан, где китайская сторона предложила рассмотреть запуск образовательной площадки в формате, допустимом местным законодательством.

По данным пресс-службы вуза, Хайнань — одна из немногих территорий КНР, где допускается создание филиалов иностранных университетов благодаря статусу зоны свободной торговли. Представители города заявили о готовности сопровождать проект, помочь с поиском инвесторов и возможных площадок.

В КФУ отмечают, что университет уже имеет опыт работы за рубежом — филиалы действуют в Египте и Узбекистане, а с Китаем налажено устойчивое сотрудничество. В Казани обучаются около двух тысяч студентов из КНР, реализуются программы обмена и совместные образовательные проекты.

Окончательное решение по открытию филиала пока не принято: в вузе подчеркивают, что инициатива требует детальной проработки финансовых, организационных и правовых вопросов.