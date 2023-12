Когда английский язык - эффективный способ продвижения татарской литературы

Ленар Шаех, победитель международного конкурса Open Eurasia, татарский писатель, поэт, переводчик, главный редактор Татарского книжного издательства

На встрече была представлена переведенная на английский язык книга «Достаточно песни одной» (One song will be enough) Ленара Шаеха - победителя международного конкурса Open Eurasia, татарского писателя, поэта, переводчика, главного редактора Татарского книжного издательства. Англоязычную версию своей книги «Луна в восьмом доме» представила победительница конкурса Open Eurasia 2022, писательница и астролог из Москвы Елена Соболева. Также была на встрече и лауреат конкурса Voices of Friends 2023 («Голоса друзей»), поэтесса из Ташкента Елена Макарова, которая пишет стихи для самых маленьких читателей.

Как рассказали исполнительный директор Евразийской творческой гильдии Тайна Каунис и вице-председатель гильдии Марат Ахмеджанов, конкурс Open Eurasia - связующая нить, которая объединяет прозаиков, поэтов, живущих в разных странах, пишущих на разных языках. Конкурс позволяет им развиваться, знакомиться с самыми новыми произведениями, участвовать в их обсуждении, то есть жить в общем информационном поле современной литературы.

Open Eurasia популяризирует участников конкурса. Победители в категории «Литературное произведение» получают возможность издать свою книгу в качественном, профессиональном переводе на английский язык, а это значит, что их книги могут прочитать во всем мире. Это очень важно, особенно в сегодняшней непростой политической международной обстановке. Конкурс действительно объединяет и помогает налаживать творческие связи. Елена Макарова привела всего один пример. На конкурсе она познакомилась с коллегами из Белоруссии, подарила им свою книгу. И уже через 1,5 месяца и в Белоруссии вышла книга ее стихов для детей на белорусском языке. Вот реальный результат творческого содружества.

Книга Ленара Шаеха One song will be enough («Достаточно песни одной») - это сборник рассказов и интервью с выдающимися современными татарами. Перевели ее на английский язык Алексей Сахаров и Татьяна Казаченко. Книга была издана на средства гранта имени Владимира Счастного за лучшую работу в номинации «Историческое наследие», которую Ленар Шаех завоевал в 2022 году в рамках XI международного литературного фестиваля Open Eurasian Literary Festival & Book Forum, организованного Евразийской творческой гильдией.

Кстати, это вторая книга Ленара Шаеха, изданная в Великобритании на английском языке. Его поэтический сборник One of you («Один из вас») вышел в свет в Лондоне в 2017 году и имел большой успех.

- Этот престижный международный конкурс - эффективный способ продвижения национальных литератур. Благодаря хорошим переводам на английский язык произведения писателей из разных стран мира имеют реальную возможность значительно расширить свою читательскую аудиторию, потому что на английском языке разговаривает большинство населения планеты Земля, - подчеркнул Ленар Шаех.