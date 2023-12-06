Когда наука свернула не туда

Однако временами ученые порождают не просто ошибочные концепции, а целые лженауки, многие из которых становятся популярными. Большая часть просто вводит в заблуждение, но некоторые становятся основой для чудовищных концепций, направленных на дискриминацию и даже физическое уничтожение людей. В этом материале мы рассмотрим три лженауки, которые были популярны еще 100 - 200 лет назад.

Бугорки и впадинки

В 1825 году австрийский врач Франц Йозеф Галль в шеститомном труде сформулировал результаты своих исследований о работе мозга. В нем он составил подробную карту мозга, выделяя различные его зоны, отвечающие за отдельные аспекты психики человека. Например, он считал, что за пристрастие к алкоголю отвечает зона висков, а за общительность - затылочная доля.

При этом доктор утверждал, что изучить строение мозга человека можно по форме черепа - выпуклостям и ямкам на нем. Его учение получило название «френология» и было крайне популярным в первой половине XIX века, в том числе среди российской интеллигенции. Например, упоминание об этом можно найти в романе Ивана Тургенева «Отцы и дети». В будущем френологию признают лженаукой, а тогда с ее помощью пытались объяснить причины и закономерности преступного поведения.

Научное сообщество оценило проделанную работу в части обобщения имеющихся знаний о мозге и нервной системе человека, но с развитием нейрофизиологии учение Галля было подвергнуто критике. Однако за время своего существования оно причинило вред многим людям. Так, во многих странах френологию использовали как аргумент в пользу теории расового превосходства. Американские рабовладельцы с ее помощью доказывали, что чернокожие рабы интеллектуально уступают белой расе, а значит, не вполне заслуживают человеческого отношения.

Медаль за лучшего ребенка

Пожалуй, большинство из нас бывали на выставках собак или кошек. Как известно, оцениваются на них далеко не только таланты питомцев и их дрессировка. Важной составляющей успеха является экстерьер, то есть телосложение животных.

А что вы скажете на то, что подобные выставки еще буквально 100 лет назад проводились для детей? И это были не конкурсы красоты. Первая выставка «Лучшие дети» была проведена в американском штате Луизиана. Младенцев и маленьких детей измеряли, чтобы оценить, насколько они здоровы и идеально сложены. Впоследствии подобные конкурсы стали проводиться для целых семей.

Ярмарки лучших людей стали закономерным продолжением популярности лженауки евгеники. Это учение предлагало улучшить человеческую породу с помощью селекции, то есть искусственного отбора, как это делают с растениями и животными.

Апологеты евгеники считали, что добиваются благой цели - сделать будущие поколения людей гармонично развитыми и лишенными физических недостатков, включая наследственные заболевания. Только вот для этого нужно было запретить многим людям, не соответствующим нужным параметрам, иметь потомство. А будущих супругов предполагалось выбирать за хорошие гены, а не из личных симпатий. Многие годы в разных странах существовали законы, принуждающие отдельные категории граждан к стерилизации, в частности, это касалось людей с разной степенью умственной отсталости. Только в США за 30 лет более 60 тысяч женщин были лишены возможности стать матерью.

Впрочем, старания евгеников оказались напрасны. Человеческий геном в 30-х годах XX века был признан слишком сложным для селекции, последствия которой могут оказаться непредсказуемыми. Вместо идеальных поколений человечество рисковало получить потомство с огромным количеством болезней.

Евгеника потеряла популярность, позже эту концепцию стали считать антигуманной. А вот конкурсы «Лучшие дети» все же смогли внести серьезный вклад в здравоохранение. Благодаря им распространялась информация о пользе детской гигиены, правильного питания и своевременного осмотра врачами.

Оправдание геноцида

Вышеописанные лженауки стали частью одной из самых жестоких концепций - социал-дарвинизма. С его помощью в нацистской Германии объясняли, почему не все граждане заслуживают жизни.

Идея провести параллель между животным миром и человеческим обществом была сформулирована рядом философов XIX века после публикации работы Чарльза Дарвина «Происхождение видов». Многие ученые заметили сходство между естественным отбором в природе и общественными процессами. То есть выживают наиболее сильные и приспособленные, а слабые должны уступить место или погибнуть.

Такие идеи использовались для оправдания превосходства той или иной национальности или расы, колониального господства над менее развитыми странами. Но в некоторых обществах шли дальше. Ненужными и вредными для общества объявлялись инвалиды и психически больные люди. А в Германии времен Третьего рейха такие идеи стали причиной для геноцида некоторых народов.

В XIX - XX веках стали доступнее медицина и продукты питания. Благодаря этому снизилась детская смертность и увеличилась средняя продолжительность жизни. А вот социал-дарвинисты считали, что не все люди заслуживают того, чтобы тратить на них ресурсы общества. К счастью, в современном мире главенствует идея гуманизма. А ценность человеческой жизни не зависит от полезности гражданина для общества.