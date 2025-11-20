Когда в Татарстане нужна доверенность на автомобиль: просто о важном

Владельцы автомобилей в Татарстане могут передавать право управления своим транспортным средством другим лицам — родственникам, друзьям или знакомым. Однако важно понимать, в каких случаях требуется оформление доверенности, а когда можно обойтись без нее.

Для управления автомобилем достаточно, чтобы у водителя было действующее водительское удостоверение соответствующей категории, и он не имел ограничений для управления транспортным средством, например, не находился в состоянии алкогольного опьянения. Также необходимо проверить полис ОСАГО: если у вас полис с ограниченным списком водителей, нужно либо внести этого человека в список, либо переоформить страховку на тариф «без ограничений».

Доверенность требуется только в тех случаях, когда другой человек будет совершать с автомобилем юридические действия. Например, если вы поручаете кому-то пройти техосмотр, снять или поставить автомобиль на учет в ГИБДД, либо продать транспортное средство. Для обычного управления автомобилем доверенность не нужна.

Эти простые правила помогут автовладельцам избежать неприятных ситуаций и уверенно передавать руль другим водителям, когда это необходимо.