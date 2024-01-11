Коммунальные тарифы изменятся в июле

Госкомитет РТ по тарифам как уполномоченный орган уже в декабре утвердил предельный рост коммунальных тарифов для столицы Татарстана. Как сообщил председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев, предельный индекс роста платы для жителей Татарстана ожидается на уровне 10,8%, предельно допустимое отклонение - 4,9%. Итак, посмотрим, как это будет выглядеть в реальности.

За водоснабжение и водоотведение мы будем платить на 2,05 рубля (с 27,36 до 29,41) и 5,64 рубля (с 33,67 до 39,31) за кубический метр больше. Это рост на 7,5% и 16,7% соответственно. Уже предельный размер увеличения тарифа в 15,75%, получается, превышен. Это значительное увеличение стоимости объясняется обычно тем, что казанский «Водоканал» реализует свою инвестиционную программу. Или, проще говоря, меняет собственные сети вследствие их большого износа и строит станции очистки воды.

Что касается электричества, то плата за него вырастет следующим образом: одноставочный тариф составит 5,09 рублей/кВт*ч (с НДС), рост на 41 копейку (или примерно на 8,8%); одноставочный тариф для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроплитами, - 4,10 рубля/кВт*ч (с НДС), рост на 52 копейки (или на 14,5%). Отдельно отметим, что распространяемые недостоверными источниками слухи о повышении этого тарифа до 5,9 рубля/кВт*ч являются выдумкой.

Тариф на вывоз мусора (по-научному - за утилизацию ТКО) с 1 июля увеличится на 4% и составит 549,55 рубля за кубометр. Для обычных жителей Казани и ее пригородов это означает, что они будут платить 108,08 рубля с одного прописанного в месяц - для многоквартирных домов, или 117,24 рубля с одного прописанного в месяц - для частных домов.

Если сейчас мы платим за газ 6,78 рубля за кубометр, то с 1 июля тариф вырастет на 69 копеек (или на 10,2%) и составит 7,47 рубля за кубометр.

Тарифы на услуги в сферах теплоснабжения (сюда же относится и подогрев воды в домах, не оборудованных колонками либо бойлерами) устанавливаются дифференцированно, то есть для каждой регулируемой организации отдельно. Однако сейчас можно приблизительно подсчитать, что горячая вода для казанцев должна подорожать на 15%, а отопление - на 11%.

Напомним, что все тарифные решения размещены на сайте Госкомитета РТ по тарифам kt.tatarstan.ru, а также в информационной системе ГИС ЖКХ.