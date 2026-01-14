Компании РТ наторговали на Бирже ЦТС более 10 млрд рублей в 2025 году

Республика
14 января 2026  11:03

В прошлом году торговый оборот компаний из Татарстана на Бирже ЦТС превысил 10 миллиардов рублей. Эти данные подвела одна из ведущих российских электронных торговых площадок по итогам работы на рынке республики.

В сделках на специализированной секции приняли участие 308 поставщиков и 175 подрядчиков. Активность бизнеса нарастала: только в декабре доступ к биржевым торгам оформили 168 новых организаций из региона.

Лидером по объёмам стал сегмент строительных материалов, где сумма контрактов перевалила за 9,5 млрд рублей. Значительные обороты также показали сделки с металлами (свыше 500 млн рублей) и лесоматериалами (более 100 млн рублей). Эти цифры, по мнению аналитиков, свидетельствуют, что ключевые отрасли экономики Татарстана всё чаще выбирают для своих закупок прозрачные и безопасные биржевые механизмы.

Как отметил генеральный директор площадки Виталий Хайрулин, такие результаты отражают переход регионального бизнеса на качественно новый уровень организации поставок, где цифровые решения становятся не формальностью, а инструментом для реальной оптимизации расходов и поиска надёжных партнёров.

