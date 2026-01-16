Комплекс «Яр Парк» на берегу Казанки планируют построить к 2032 году

news_top_970_100
Город
16 января 2026  11:48

Строительство планируют начать в 2026 году на берегу реки Казанки. Проект будет реализован на месте бывшего аквапарка «Ривьера». Срок окончания работ, по данным Агентства инвестиционного развития Татарстана, намечен на 2032 год.

Как сообщила глава агентства Талия Минуллина, объект будет включать жилые корпуса, пятизвёздочный отель, бизнес-центры, торговый комплекс с конгресс-холлом и рестораны. Строительством займётся китайская компания PowerChina, обещающая применить передовые технологии.

По словам Минуллины, это один из ключевых проектов в развитии сотрудничества с Китаем, которое активно набирает обороты. В Елабуге уже работает построенный с китайскими инвестициями завод подшипников, а в Нижнекамске реализуется крупный проект по цинкованию стали. Также в планах — создание нового промышленного парка в связке с логистическим центром.

news_right_column_240_400
Новости
Комплекс «Яр Парк» на берегу Казанки планируют построить к 2032 году
Истинная духовность проявляется в помощи нуждающимся
Истинная духовность проявляется в помощи нуждающимся
«Их долг - выстоять и победить, а наш - помочь им выжить»
Сильнейшие лыжники страны собрались в Казани
Сильнейшие лыжники страны собрались в Казани
Съезд исламских банков пройдет в Казани в 2026 году в рамках KazanForum
В Татарстане с 17 января стартует операция «Встречная полоса»
Татарстан вошел в десятку регионов России с самой высокой ценой «квадрата» в новостройках
Шедевры татарской и чеченской литературы в переводе на арабский язык представят в Каире