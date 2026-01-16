Комплекс «Яр Парк» на берегу Казанки планируют построить к 2032 году

Строительство планируют начать в 2026 году на берегу реки Казанки. Проект будет реализован на месте бывшего аквапарка «Ривьера». Срок окончания работ, по данным Агентства инвестиционного развития Татарстана, намечен на 2032 год.

Как сообщила глава агентства Талия Минуллина, объект будет включать жилые корпуса, пятизвёздочный отель, бизнес-центры, торговый комплекс с конгресс-холлом и рестораны. Строительством займётся китайская компания PowerChina, обещающая применить передовые технологии.

По словам Минуллины, это один из ключевых проектов в развитии сотрудничества с Китаем, которое активно набирает обороты. В Елабуге уже работает построенный с китайскими инвестициями завод подшипников, а в Нижнекамске реализуется крупный проект по цинкованию стали. Также в планах — создание нового промышленного парка в связке с логистическим центром.