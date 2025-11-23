Кому в Татарстане выдадут две зарплаты в декабре

23 ноября 2025  12:54
Автор:
Владислав Косолапкин

Часть жителей Татарстана получит заработную плату дважды в декабре 2025 года. Это связано с графиком выплат, который скорректирован из-за продолжительных новогодних праздников.

Почему так происходит?

Первая выплата в начале декабря — это зарплата за ноябрь, которая всегда приходит в следующем месяце.

Вторая выплата — это аванс или зарплата уже за декабрь. По закону, если день выплаты попадает на праздник (с 1 по 11 января), деньги должны быть перечислены в последний рабочий день года, то есть не позднее 30 декабря.

Таким образом, у тех, кто обычно получает деньги с 1 по 11 число, в конце декабря на карту поступят сразу две выплаты.

Кого это не касается?
Татарстанцам, чья зарплата традиционно приходит 12 числа или позже, не стоит ждать изменений — они получат деньги в своем обычном режиме в январе.

