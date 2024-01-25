«Козьи тропы», брошенные автомобили или Почему Казань застряла в 10-балльных пробках

А был ли коллапс?

На прошлой неделе Казань оказалась во власти снежного циклона - по данным Гидрометцентра, с 17 января выпало 49 мм осадков, что составляет 106% от месячной нормы. Как следствие, город на какое-то непродолжительное время был парализован. В рамках объявленного исполкомом плана «Буран» все силы городских предприятий благоустройства и коммунальных служб были брошены на ликвидацию последствий. Казалось бы, к середине текущей недели многие вопросы были благополучно разрешены. И все же некоторые из них остались.

Вот, к примеру, мэр города Ильсур Метшин в ходе заседания оперштаба по борьбе со снегопадом заявил, что благодаря слаженной работе коллапса удалось не допустить. А разве когда поездка из одного района города в другой занимает 3 - 4 часа - это еще не коллапс? Впрочем, по официальным данным мэрии, в прошедшую пятницу из-за снегопада интенсивность движения автомобилей снизилась всего на 30%. При этом пассажиропоток общественного транспорта увеличился на 20%.

Героическая работа дорожников. Также Метшин выразил большую благодарность дорожным службам, сотрудники которых трудились по 14 - 16 часов. Их работу мэр назвал героической. Что, конечно, не подлежит сомнению. Работа тяжелая, ответственная и, самое главное, очень полезная. Однако стоит вспомнить, что, во-первых, в таком экстремальном режиме дорожные службы работают, как правило, несколько дней в году. А во-вторых, будем надеяться, они работают с учетом сверхурочных.

Все-таки отдадим должное самоотверженности и трудолюбию дорожников. Центральные магистрали, а также примыкающие к ним улицы чистились очень оперативно. И минимум по два раза. А вот на тротуарах и даже в популярных общественных пространствах типа парков и скверов снег попросту вытаптывался людьми. Здесь образовывались стихийные «козьи тропы», по которым можно двигаться со скоростью черепахи. Периодически из вежливости отступая в сугроб, чтобы дать дорогу встречным прохожим.

Понятно, что весь город невозможно расчистить от снега и за неделю. Тем более при таком обильном снегопаде. Но очень хотелось бы, чтобы впредь городское начальство помимо автомобилистов почаще обращало внимание и на пешеходов. Ведь в их роли время от времени выступают абсолютно все. Даже самое высокое начальство.

Заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин на том же совещании как раз поблагодарил и обычных жителей города. «Мы говорим большое спасибо жителям нескольких десятков домов, которые вышли на помощь в уборке снега. В свою очередь управляющие компании поддержали порыв казанцев, обеспечив их необходимым инвентарем и спецодеждой», - заявил он. И здесь корреспондента «КВ» насторожили два момента. Во-первых, откапывали машины и расчищали узкие тропы и внутридворовые проезды в воскресное утро практически в каждом дворе, где я проходил. Во-вторых, откуда у казанских УК столько лопат? Ведь, по словам их представителей, им не хватает собранных с жильцов денег даже на достойную зарплату дворникам.

«Единственно верное направление - пересесть на общественный транспорт». А вот несознательных казанцев мэр, напротив, поругал. «Вчера (в понедельник, 22 января. - Прим. авт.) у меня сердце кровью обливалось. Особо вопиющие случаи были в начале улицы Зорге. Водители оставили меньше одной полосы, бросив свои машины на дороге. К сожалению, таких случаев в городе тысячи... Еще раз убеждаюсь, что развитие общественного транспорта - это единственное верное и правильное направление, наш сегодняшний и завтрашний день», - резюмировал градоначальник.

На том же совещании в мэрии другой заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров рассказал, что в период интенсивного снегопада и с учетом участившихся ДТП пробки в городе достигали 9 - 10 баллов. Поэтому часть автомобилистов пересела на общественный транспорт. Вернее, попыталась пересесть. Так как он ходил в час по чайной ложке. Большинство автобусов, по всей видимости, просто сошло с рейсов. Как наблюдал корреспондент «КВ», электронные табло показывали время ожидания некоторых маршрутов в 40, 50 и более минут.

Единственным стабильно работающим транспортом в городе оказалось метро. Но, учитывая, что у нас пока всего одна ветка, оно далеко не всем удобно. Да и не вместит подземка всех желающих. Если в случае с трамваями и троллейбусами такая ситуация вполне объяснима - обильные снегопады влияют на контактную сеть, а без электричества ни те, ни другие ехать не могут, то, что случилось с автобусами, не очень понятно. Понятно, что во время уборки дорог в снежной каше не проедешь. Но что же мешает им потом, когда улицы уже почистили, причем почти до асфальта? Шакиров объяснил этот парадокс следующим образом: «Даже одна брошенная машина доставляет неудобства тысячам казанцев, сбивая работу всей маршрутной сети города». По его словам, каждый случай отрабатывается с ГИБДД, но инспекторов явно не хватает на весь город.

Допустим, на прошлой неделе казанским автобусам мешал снегопад. А что же случилось в понедельник и вторник на этой неделе? Когда ярко светило солнышко и автомагистрали были практически освобождены от снежного плена. Ведь и в эти дни почему-то пассажирам приходилось ждать свой маршрут по 20 - 30 минут, а потом втискиваться в переполненный салон. Вторник этой недели отметился рекордными 11-балльными пробками, а еще огромными горами мусора возле контейнерных площадок - на данную проблему жаловались многие казанцы. И всему виной опять же нерасчищенные внутридворовые проезды и брошенные «железные кони».

Во вторник, 23 января, руководством города принято решение о продлении плана «Буран» до конца текущей недели - по воскресенье включительно, сообщает kzn.ru.

В уборке городских дорог от снега ежесуточно задействовано свыше 1100 единиц техники, из которых более 600 единиц привлечено дополнительно. За последнюю неделю израсходовано около 6,5 тыс. тонн противогололедных материалов, с улиц вывезено 194,4 тыс. тонн снега.