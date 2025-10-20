Краснодарское «Динамо» уступило казанским волейболисткам

Продлилась победная серия.

20 октября 2025  14:12
Автор:
Эдгар Витковский

Волейболистки «Динамо-Ак Барса» одержали третью победу подряд на старте Суперлиги, сломив в Краснодаре сопротивление местного «Динамо». На достижение результата волейболисткам из Казани потребовалось четыре партии: первый сет остался за гостями, после чего краснодарское «Динамо» сделало хороший рывок (21:25). В третьей партии «Динамо-Ак Барс» не оставило шансов соперницам (25:11) и не позволили хозяйкам уйти на тай-брек.

Брайелин Мартинес завершила матч с 17 очками при 37% реализации атак. Блок также остался за казанскими волейболистками (7:17), причем Полина Матвеева и Ирина Королева собрали по пять блоков. В 4-м туре Суперлиги «Динамо-Ак Барс» примет дома «Тулицу», игра состоится 24 октября.
 

