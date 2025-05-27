Крепкий середняк: «Рубин» завершил сезон седьмым

Больше поражений и чувствительнее разгромы

Итак, «Рубин» набрал ровно половину от максимально возможного количества очков. Дома казанцы выступали гораздо лучше, чем на выезде: по очкам на поле «Ак Барс Арены» команда Рашида Рахимова стала 6-й, тогда как по гостевым лишь 8-й. Несомненно, статистику по гостевым матчам «Рубину» подпортила весна: ноль побед в шести выездных играх после рестарта чемпионата. Ничья в Самаре с «Крыльями Советов» едва ли способна подсластить эту горькую пилюлю.

Впрочем, если команда проигрывала в гостях, то компенсировала это отличной игрой дома. «Рубин» Рахимова повторил рекорд команды Бердыева по серии домашних побед. В 2010-м казанцы с июля по октябрь выдали серию из 7 домашних викторий подряд, а серия Рахимова началась в ноябре 2024-го. На горизонте повторение восьмиматчевой серии: она началась в чемпионате-2005 осенними победами над «Крыльями» (2:1) и «Торпедо» (5:1), а продолжилась весной 2006-го еще шестью играми. Остановить тот «Рубин» смогло… «Торпедо» (1:1), которое по итогам сезона вылетело из элиты.

Команда потерпела на одно поражение больше (11 против 10), но зато реже стала играть вничью (6 против 9).

Впрочем, из 11 поражений три стали разгромными - по 0:4 «Рубин» дважды сыграл с «Зенитом» и один раз с московским «Динамо». Годом ранее разгромных поражений (с разницей в три мяча) было на одно больше, однако ни один из этих матчей не заканчивался с оглушительными 0:4. По итогам прошедшего сезона казанцы ощутимо хуже стали действовать в обороне: 45 пропущенных голов против 38.

Даку вошел в топ игроков по результативности и нарушениям

Свой класс в этом сезоне подтвердил нападающий Мирлинд Даку. Форвард до последнего тура участвовал в гонке лучших бомбардиров чемпионата, но смог огорчить «Оренбург» только одним мячом, тогда как первый голеадор лиги

- Манфред Угальде - подытожил марафон 17 голами. Голевой счетчик Даку замер на отметке в 15 мячей, албанцу удалось обогнать лучшего бомбардира казанцев сезона 2020/21 Джордже Деспотовича (14). Но превзойти голеадоров сезона-2009 Даку так и не смог - на счету Александра Бухарова и Алехандро Домингеса в том сезоне было по 16 голов.

Впрочем, есть другой позитив - Даку стал первым игроком «Рубина» с 2009 года, кому удалось забраться в топ-3 лиги по системе «гол+пас». Тогда по 16 голов и 4 передачи набрали упомянутые выше Бухаров и Домингес, а Даку превзошел их результат на одно очко: 15 мячей и 6 передач. По итогам этого сезона легионер разделил первую строчку с полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым - он тоже набрал 21 очко (14+7).

Но албанец стал лидером лиги не только со знаком «плюс». Так, легионер чаще всех в сезоне нарушал правила (77 раз). Любопытно, что усилиями такого нарушителя «Рубин» стал антилидером лиги по количеству фолов (442). Бонусом подпортили статистику красные карточки - их у команды набралось пять, больше только у «Факела» (7), «Крыльев Советов» и «Динамо» из Махачкалы (по 6).

«Рубин» чаще всех наказывали пенальти

Вернемся к командной статистике - показатель xG казанцев оказался чуть ниже фактического количества голов. Ожидаемые голы «Рубина» на отметке 44,3 при 41-м голе (-3,3). Отметим, что только у двух клубов xG оказался примерно близким реальной голевой картине - речь о московском «Динамо» (0,89) и «Краснодаре» (0,32). Самый жуткий минус показал «Ахмат»: 25 фактических голов при xG 45,78 (-20.78!).

В ворота казанцев чаще всех в этом сезоне назначали пенальти. 10 раз арбитры указывали на точку, и девять ударов были реализованы (90%). «Рубин» же реализовал пять одиннадцатиметровых из семи (71%). Единственный пенальти в составе казанцев отразил Евгений Ставер, это случилось в игре с «Ахматом». Для Ставера прошедший сезон в целом стал прорывным: он не только выиграл конкуренцию за место в основе у опытного Артура Нигматуллина, но и успел провести семь игр «на ноль» - это пятый результат в лиге.

Впереди у «Рубина» небольшое межсезонье и четыре истекающих контракта: соглашения завершаются у Олега Иванова, Валентина Вада, Марата Апшацева и Константина Нижегородова. Интересно понаблюдать и за ситуацией вокруг возможного трансфера Даку, чей контракт истекает в 2026-м, а трансферная стоимость уже сейчас составляет 7 млн евро. Прогресс казанцев по итогам сезона виден невооруженным глазом, но важно не застрять в топком болоте в статусе середняка.