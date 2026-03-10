«Ак Барс» разгромил «Спартак» в Казани со счетом 4:1, Хмелевский оформил дубль

10 марта 2026  23:05

В домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ казанцы уверенно переиграли московских гостей – 4:1. Для команды Анвара Гатиятулина эта победа стала третьей в четырёх последних встречах.

Фото: ak-bars.ru

Лучшим на льду стал Александр Хмелевский, оформивший дубль. По разу отличились Илья Карпухин и Артём Галимов. Единственную шайбу «Спартака» за пять минут до финальной сирены забросил Никита Холодилин.

С учётом сегодняшнего результата «Ак Барс» сохранил третью строчку на Востоке с 88 очками. «Спартак» идёт восьмым на Западе (74 балла). Всего в истории противостояния казанцы одержали 22-ю победу над «красно-белыми».

Следующий матч подопечные Гатиятулина проведут 13 марта дома против «Сочи».

