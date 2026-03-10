Стартовало народное голосование за финалистов премии «Служение», cреди участников - мэр Казани

Со 2 марта по 6 апреля жители страны могут поддержать лучшие муниципальные проекты на портале Госуслуг. В шорт-лист премии вошли 110 инициатив, отобранных экспертами из более чем 63 тысяч заявок. Конкуренция идёт в 11 номинациях.

Ильсур Метшин представлен в номинации «Единство народов России – сила страны» с проектом «Казань. Единство в многообразии». Проголосовать можно на портале Госуслуги.

Победителей, выбранных по итогам голосования, утвердит наблюдательный совет премии в апреле. Организатор — ВАРМСУ при поддержке администрации президента РФ. Наблюдательный совет возглавляет Сергей Кириенко.