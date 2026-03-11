В Татарстане готовятся к седьмой международной акции «Сад памяти»

11 марта 2026  08:15

В республике стартовала подготовка к высадке деревьев в честь 81-й годовщины Победы. Мероприятие пройдёт в апреле–мае и будет приурочено также к Году единства народов России и Году воинской и трудовой доблести в РТ.

Как сообщили в Минлесхозе РТ, уже подобраны участки общей площадью 70 гектаров. Планируется высадить более миллиона саженцев. Работы по подготовке посадочного материала и территорий продолжаются.

Акция проводится в седьмой раз в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». По всей стране и за рубежом организаторы намерены высадить 27 миллионов деревьев — по числу погибших в Великой Отечественной войне.

В прошлом году в Татарстане участники акции высадили полтора миллиона саженцев в память о 378 тысячах земляков, не вернувшихся с фронта. К мероприятию присоединились более 30 тысяч жителей республики.

Путеводная нить милосердия от «Приюта человека»
Корона для «Мисс БРИКС - 2026»
