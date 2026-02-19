Крылатый патруль полигона «Восточный»: Элем и Трифон на страже порядка и чистоты

Мы побывали на казанском полигоне для захоронения твердых коммунальных отходов «Восточный». Здесь уже год несут службу два канюка - хищные птицы семейства ястребиных: девочка Элем (ее имя с чувашского языка переводится как «красавица») и мальчик Трифон.

Со штатными пернатыми сотрудниками полигона нас познакомил доктор биологических наук, член-корреспондент Российской академии естествознания, инженер-орнитолог Ильдар Еналеев.

Справка «КВ»

Ильдар Еналеев почти 40 лет занимается изучением хищных птиц. В 2013 году защитил диссертацию на тему «Экологические основы использования биологических репеллентов (ловчих птиц)», за которую получил докторскую степень. Его методика использования хищных птиц при защите территорий от нашествия непрошеных пернатых гостей запатентована и успешно используется на полигонах в нескольких регионах России.

- Эти птицы родом из Чувашии, их птенцами подобрали в лесу и передали в реабилитационный центр. Там птенцов выкормили и отдали нам для работы. Это еще совсем молодые птицы.

- А в чем заключаются служебные обязанности Элем и Трифона?

- Их главная задача - присутствовать на полигоне. Вместе с сотрудниками полигона они регулярно следят за охраняемой территорией, чтобы другие птицы знали: территория под надежной охраной. Пернатые хищники - естественное, экологически чистое средство отпугивания стайных птиц. Конечно, мы используем и современные технологии: акустические системы, гром пушки, сигнальные патроны, лазерные указки. Но если к этим средствам стайные птицы со временем привыкают и перестают на них реагировать, то инстинктивный страх перед хищниками в них неистребим.

Красавица Элем расправила крылья для фотосессии

- Насколько эффективной оказалась такая комплексная охранная система?

- Птицы облетают полигон стороной и ищут для прокорма другие места. Полигон «Восточный» начал принимать мусорные отходы в ноябре 2024 года. Ежедневно сюда из Казани и близлежащих районов на утилизацию и переработку привозится около 2 тысяч мусора. Если бы мы не принимали меры по защите от птиц, сейчас бы здесь кормилось несколько тысяч ворон, галок, чаек, голубей. А у нас на полигоне с сентября прошлого года птиц почти нет. Понимаете, у стайных птиц есть свои особенности поведения. Там свои отношения, субординация. Например, в стае есть группа разведки - небольшое количество птиц, которые изучают новые территории на предмет присутствия пищи и безопасности. Если разведчики замечают на территории ястреба, сокола или другую хищную птицу, то сообщают сородичам: «Там хищник, нам туда нельзя». И они ищут для себя другое, более безопасное, место.

Трифон вел себя на съемке сдержанно

- Какие птицы несут городам наибольшие неприятности?

- Галки, голуби, серые вороны, чайковые - озерные чайки и чайки хохотуньи. Проблема массовой концентрации птиц актуальная для всех больших городов. Особенно это опасно вблизи аэропортов, на объектах, где хранится и перерабатывается зерно, на мусорных полигонах. Полигон - это ресторан для птиц, где кормятся многотысячные стаи. Когда они взлетают, небо черным становится. Во-первых, это полная антисанитария. Вы представляете, такая стая взлетает и орошает пометом все, что находится под ними: людей, технику, здания. Во-вторых, птицы растаскивают мусор со свалок на многие километры, а это опасно, потому что через этот мусор распространяются разные инфекционные и паразитарные заболевания.