Кто из ветеранов получит 100 тысяч?

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Полезное
7 июня 2026  07:41
Автор:
Валентина Прохорова

В 2026 году в Татарстане предусмотрена разовая денежная выплата для ряда граждан, участвовавших в Великой Отечественной войне. 

Указ подписан Раисом РТ Рустамом Миннихановым 28 мая.

Размер выплаты составит 100 тысяч рублей. Она предназначена для инвалидов войны, а также для ветеранов из числа лиц, перечисленных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах».

Как подчеркивается в документе, данная мера направлена на дополнительную социальную поддержку ветеранов, постоянно проживающих в Республике Татарстан.
 

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