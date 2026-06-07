Кто из ветеранов получит 100 тысяч?

В 2026 году в Татарстане предусмотрена разовая денежная выплата для ряда граждан, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Указ подписан Раисом РТ Рустамом Миннихановым 28 мая.

Размер выплаты составит 100 тысяч рублей. Она предназначена для инвалидов войны, а также для ветеранов из числа лиц, перечисленных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах».

Как подчеркивается в документе, данная мера направлена на дополнительную социальную поддержку ветеранов, постоянно проживающих в Республике Татарстан.

