Кто обязан убирать сосульки?

Температурные качели в этом году благоприятствуют бурному росту сосулек, которые, достигая внушительных размеров, начинают угрожать здоровью и жизни татарстанцев. И накопившийся на дорогах снег тоже сильно мешает передвижению. И с этим надо что-то делать, причем в кратчайшие сроки, пока не случилось несчастье. Кто же должен заниматься решением этих проблем?

Как сообщает Госжилинспекция Татарстана, крыши многоквартирных домов являются общим имуществом. Управляющие организации вне зависимости от формы (УК, ТСЖ, ЖСК), равно как и привлеченные ими подрядчики, несут ответственность перед собственниками за надлежащее содержание этого имущества. Так, к их обязанностям относится не только уборка наледи и сосулек с крыш, но и очистка желобов и свесов на скатных кровлях с наружным водостоком, уборка снежных навесов со всех типов кровель, удаление снежных навесов и наледи с балконов и козырьков.

А вот балконы и самовольно установленные козырьки балконов не относятся к общему имуществу МКД, а являются личным имуществом. Тут ситуация неоднозначная: ответственность за их содержание лежит как на собственнике, так и на управляющей компании. Несмотря на то что собственники несут ответственность за содержание своих балконов и козырьков, их уборку должны проводить управляющая компания или нанятые ею подрядчики, разъясняет пресс-служба ГЖИ РТ.

Если вы заметили сосульки на внешней стороне своего балкона, то обязаны письменно (именно письменно, а не через звонок!) уведомить об этом свою УК. Если УК проигнорировала ваше обращение, необходимо подать жалобу непосредственно в ГЖИ. Чем раньше, тем безопаснее для вас же. Стоит отметить, если вы не предприняли этих шагов, а сосулька упала с вашего балкона или козырька и причинила вред, то вас могут обязать возместить ущерб.

Напомним, у УК есть около 10 рабочих дней на подготовку официального ответа. Но лучше, разумеется, будет, если она устранит проблему гораздо раньше. Причем ей же лучше. За нарушение правил содержания жилья предусмотрена ответственность по статье 7.22 КоАП РФ. Там предусмотрен штраф в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей. Но если из-за неубранного снега, сосульки или гололеда пострадает человек или на автомобиль упадет сосулька, то это грозит УК уголовным делом. Также пострадавший вправе требовать с виновной стороны компенсацию. Поэтому разумнее, конечно, фиксировать все нарушения на камеру телефона.

Что до часто выпадающего этой зимой снега, то коммунальные службы обязаны начинать уборку сразу после того, как высота снежного покрова достигает 2 см. В остальное время тротуары и придомовые территории должны быть приведены в порядок в течение суток.