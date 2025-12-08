Кубок мэра Казани по шахматам выиграла Мария Якимова

8 декабря 2025  15:42

Мастер спорта России Мария Якимова стала обладательницей главного трофея Кубка мэра Казани по шахматам. Интеллектуальные соревнования проходили 4 и 5 декабря в IT-парке имени Башира Рамеева.

В турнире приняли участие 50 шахматистов, включая ведущих гроссмейстеров и перспективную молодежь. Среди именитых участников были участник чемпионата мира Денис Хисматуллин и серебряный призер международных турниров Максим Самусенко.

Спортсмены соревновались в двух форматах: быстрые шахматы и блиц. Победа в общем зачете досталась Марии Якимовой. Всего в рамках мероприятия было разыграно 30 наград в пяти возрастных и квалификационных категориях.

Особенностью нынешних соревнований стала демонстрация кибершахмат — инновационного формата, разработанного выпускником казанского IT-парка. В этой игре все фигуры движутся одновременно, а победа присуждается за захват короля соперника, что позволило зрителям познакомиться с новыми тенденциями в интеллектуальном спорте.

