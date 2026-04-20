«Күрше. Мирас»: в Татарстане поддержат проекты в сфере креативных индустрий

В республике открыли заявочную кампанию на летний сезон фестиваля добрососедства «Күрше». В этом году появилось новое направление — «Күрше. Мирас» (Наследие), которое поддержит проекты в сфере креативных индустрий.

Заявки могут подать самозанятые, физические лица от 18 лет, юридические лица (ТОСы, управляющие компании) и муниципальные учреждения (например, дома культуры). Проекты проходят экспертный отбор, затем лучшие инициативы получают финансовую поддержку. Для юридических лиц — до 500 тысяч рублей, для физических — до 300 тысяч рублей. Обязательное условие: софинансирование 20% от запрашиваемой суммы (источник может быть любым). Победители должны провести минимум три события на открытом воздухе в период с 25 июня по 13 сентября.

Зимний сезон фестиваля собрал около полутора тысяч заявок. Победителями стали 52 организации и инициативные группы. Они провели 219 событий по всей республике. Более 80 тысяч человек посетили концерты живой музыки, новогодние гуляния, театральные постановки, патриотические события и экскурсии. «Не было ни одного зимнего дня, когда в Татарстане не звучало бы событие со словом «Күрше»», — отметила директор Института развития городов РТ Наиля Нагуманова в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Отдельное направление фестиваля — поддержка проектов в сфере креативных индустрий. Заявки на «Күрше. Мирас» будут принимать до 25 июня, затем состоится питчинг. Финансовая поддержка — до 1 миллиона рублей. Ожидаемые результаты: арт-объекты на открытом воздухе, фотовыставки, поэтические вечера, креативные резиденции, воркшопы, дизайн-коды, книги, альбомы, сайты. Каждый проект будет сопровождаться минимум тремя публичными событиями.

Проекты в рамках «Күрше. Мирас» будут сопровождать известные в республике деятели креативных индустрий.

С 20 апреля по 24 мая — приём заявок. С 25 мая по 7 июня — экспертный отбор. 8 июня — объявление победителей. С 9 по 14 июня — народное голосование за проекты, которые не прошли отбор, но набрали много голосов. С 22 июня по середину сентября — проведение событий.