Леса Татарстана под надежной защитой от огня

Пожароопасный сезон начался в лесах Татарстана 15 апреля. И Минлесхоз РТ устроил представителям СМИ экскурсию на лесопожарную станцию, расположенную рядом с райцентром Лаишево. Журналисты лично смогли убедиться, что подразделения лесной пожарной охраны, которая действует автономно от структур МЧС, полностью укомплектованы специальной техникой и другими необходимыми атрибутами для тушения огня.

Всего в республике сосредоточено 20 лесопожарных станций в составе ГБУ РТ «Лесхоз», 5 лесопожарных станций в составе ГБУ РТ «Лесопожарный центр» и 14 пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря. Охраняют леса от огня более 460 человек, в их распоряжении 340 единиц техники.

Директор ГБУ РТ «Лесопожарный центр» Айдар Гайфуллин перед началом демонстрации техники сообщил, что ориентировочно до 15 октября в лесах запрещено разводить открытый огонь. То есть ни жечь костры, ни готовить шашлыки, даже в мангалах, нельзя - на все это строгое табу. За собой надо убирать и стеклянную тару, которая в солнечный день может сработать как линза, вызвав возгорание.

В прошлом году пожароопасный сезон открывали 1 апреля, поскольку стояла жаркая погода, и продолжался он 196 дней. А среднестатистическая продолжительность пожароопасного сезона - 180 дней. «У нас два периода опасных - это весна ранняя и поздняя осень. Сухая листва, прошлогодняя трава подвержены горению», - пояснил Гайфуллин. В этом году зарегистрировано уже порядка 18 термических точек - горел в основном камыш у берегов водоемов.

Кстати, в прошлом году к этой дате цифра достигала 528. Весна была не в пример более теплой. Однако не все зависит от капризов погоды. По словам Гайфуллина, в 9 из 10 случаев в возгорании виноват человек.

В этом году впервые в работе лесопожарных служб вводится авиапатрулирование на легкомоторных самолетах. Но не постоянное, а только при 4, 5 и 3-м классе пожарной опасности. Разработаны четыре маршрута авиапатрулирования по республике.

Также для Лаишевской лесопожарной станции два года назад было закуплено два коптера. С их помощью можно исследовать труднодоступные места, например овраги. Но это возможно только в радиусе 100 - 150 метров от человека, управляющего беспилотником. Иначе его можно потерять. С начала пожароопасного сезона в этом году коптер уже отлетал около 10 часов. Это, по словам Гайфуллина, много - чтобы осмотреть один участок, достаточно всего 15 минут. Планируется охватить таким наблюдением весь лесной фонд, заключил начальник лесопожарной станции.

Помимо коптеров и традиционных пожарных машин, которые способны набирать воду самостоятельно из любого водоема, на станции есть и другая техника для тушения пожаров. Например, болотоход при необходимости может доставить группу огнеборцев с экипировкой и запасами воды в любую точку леса. Правда, крейсерская скорость у него около 20 км/час.

Впрочем, ситуацию нельзя назвать напряженной. Даже в прошлое засушливое лето в лесах Татарстана зарегистрирован всего один пожар - в Альметьевском районе. Он охватил площадь примерно в полгектара. А начался с близлежащей мусорки. Огонь потушили в течение часа. В этом году пожаров не было.

Сотрудники лесопожарной станции продемонстрировали журналистам, как можно за считаные минуты потушить небольшое, но достаточно опасное возгорание. Они потушили горящую кучу соломы при помощи двух специальных рюкзаков, оборудованных огнетушителями, и мотопомпы.

Кстати

С 22 апреля в Татарстане введен особый противопожарный режим, он касается 120 населенных пунктов, 76 СНТ и 84 детских лагерей.