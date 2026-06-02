МЧС Татарстана: детские лагеря готовы к лету, нарушения устраняются, эвакуацию отработают

На брифинге в Кабмине РТ заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Максим Трущин рассказал, как обеспечивается пожарная безопасность в детских лагерях.

На контроле — все объекты

На учёт взяты все стационарные, пришкольные и палаточные лагеря. Налажено взаимодействие с Министерством по делам молодёжи и муниципальными районами. Кабинет министров утвердил перечень детских лагерей, подверженных угрозе лесных пожаров. В списке — 87 объектов. Для них предусмотрены дополнительные профилактические мероприятия.

Что проверяют инспекторы

Сотрудники Госпожнадзора обращают внимание на наличие и исправность автоматических систем противопожарной защиты: пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а также системы передачи сигнала о пожаре в подразделения пожарной охраны (для объектов без обслуживающего персонала).

Инструктажи и устранение нарушений

Инспекторы провели консультации с руководителями лагерей и выдали предписания. На сегодняшний день устранено 27 нарушений на 8 объектах.

В период работы лагерей с каждой сменой запланированы инструктажи по пожарной безопасности с практической отработкой действий на случай пожара. Уже проведено 73 таких инструктажа, в ходе которых отрабатывали эвакуацию детей.

Палаточные лагеря тоже под контролем

Палаточные лагеря не останутся без внимания. Сотрудники Госпожнадзора проверят их готовность и также организуют тренировки по эвакуации для обслуживающего персонала.

Взаимодействие с пожарными

Организована передача информации во все пожарные подразделения о количестве детей, прибывающих в каждый лагерь. Это позволяет спасателям заранее знать масштаб объекта и возможные риски.

Работа в этом направлении продолжается и находится на контроле в Главном управлении МЧС России по Республике Татарстан.