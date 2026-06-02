Второе рождение храма: в РТ восстановили старинную церковь

1 июня в Татарстане освятили старинный храм - Троицкую церковь в селе Верхний Багряж Заинского района. Это памятник деревянного зодчества, построенный в 19-м веке.

«Троицкая церковь в Багряже - один из немногих сохранившихся деревянных храмов Татарстана. Ее возрождение стало возможным благодаря совместной работе республики, епархии, меценатов и местных жителей», - отметил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Храм Живоначальной Троицы построен в 1887 - 1889 годах на средства елабужского купца Ивана Стахеева и прихожан. В советские годы здание использовали как зернохранилище, а затем сельский клуб, но позже его закрыли. Храм долгое время пустовал и был почти разрушен, но в 2023 году его начали возрождать.

Проект реставрации разработал Центр культурного наследия Татарстана. Мастера восстановили восьмигранный барабан с главкой и крестом, а также колокольню, сообщает ИА «Татар-информ». Сруб храма разобрали и собрали заново, в интерьерах сохранили историческую планировку, восстановили арки и потолочные тяги - церкви удалось вернуть первозданный вид. Чин освящения совершил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Храм назван в честь Святой Троицы. В минувшее воскресенье православные Татарстана отмечали одноименный праздник.

- Этот день является днем создания, «днем рождения» христианской церкви, - рассказал «Казанским ведомостям» председатель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин. - Вот что об этом повествует Библия: «При наступлении дня Пятидесятницы все они (апостолы и ученики Христа) были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго» (Деяния, глава 2, стихи 1-4). На следующий после Троицы день чествуют Святого Духа - Третье Лицо Святой Троицы.

Многие считают, что на Духов день земля - именинница, поэтому в этот день нельзя работать в саду. Мы спросили об этом Александра Ермолина.

- Это суеверие, - ответил он. - А вот обычай украшать на Троицу храмы березками и другой зеленью - вовсе не отголосок язычества, а символ Животворящей силы Святого Духа.

