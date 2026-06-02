Роспотребнадзор в РТ: 95% детских лагерей получили санитарные заключения

По данным на 2 июня, санитарно-эпидемиологические заключения получили 95% детских лагерей Татарстана. Почти все лагеря с дневным пребыванием и лагеря труда и отдыха на базе школ уже имеют разрешительные документы. Из 96 загородных лагерей заключения выданы 77%, из 22 палаточных — 49%.

Подробнее об этом рассказала на брифинге в Кабмине РТ руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Все лагеря открываются только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения. На 1 июня уже приняли детей 66 загородных и 4 палаточных лагеря. Родители могут проверить наличие документа в реестре на сайте Роспотребнадзора РТ на баннере «Летняя оздоровительная кампания».



Обработка территорий: клещи и мышиная лихорадка

В этом году в Приволжском федеральном округе сохраняется напряжённая ситуация по геморрагической лихорадке с почечным синдромом (мышиной лихорадке). Вся территория Татарстана — природный очаг этого заболевания. За пять месяцев уже выявлено 104 случая. Ежегодно в республике регистрируется около 12 тысяч укусов клещей.

Единственная профилактическая мера — обработка открытых территорий. На сегодня обработано 605 гектаров территории лагерей. Марина Патяшина заверила: территория готова к безопасному приёму детей.



Контроль и проверки

Новых требований к работе лагерей в 2026 году не появилось, они будут работать в том же формате, что и в прошлом году. Специалисты Роспотребнадзора будут проводить системный контроль каждую смену. Все проверки — с лабораторным контролем: исследуют сырую продукцию, готовые блюда, смывы с оборудования, рук и спецодежды персонала. При выявлении нарушений, угрожающих жизни и здоровью детей, деятельность лагеря могут приостановить.



Требования к персоналу

Персонал может стать источником инфекции, поэтому требования к медосмотру жёсткие: обязательны предварительный и периодический медосмотр, профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация (не реже раза в два года), шесть обязательных прививок для взрослых, личная медицинская книжка. Сотрудники пищеблока перед началом сезона должны сдать анализы на возбудителей острых кишечных инфекций.



Родительские дни: что можно и нельзя передавать ребёнку

Особую тревогу у Роспотребнадзора вызывают родительские дни. При проверках в тумбочках детей нередко находят запрещённую продукцию — это серьёзный риск пищевых отравлений.

Запрещено передавать детям:

скоропортящиеся продукты, пирожные, торты, блинчики с мясом, колбасы, чипсы, квас, газированные напитки, жевательные резинки.

Что можно и нужно передавать:

фрукты, питьевую воду, соки в промышленной упаковке, орехи (в потребительской упаковке), мучные кондитерские изделия промышленного производства, сахаристые кондитерские изделия (рис, зефир, кондитерские батончики, конфеты (кроме карамели).

Марина Патяшина подчеркнула: продукция должна быть в действующей потребительской упаковке промышленного изготовления.

— Обеспечение безопасного и здорового отдыха — наша общая приоритетная задача, — резюмировала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ, пожелав детям Татарстана счастливого, интересного и, главное, безопасного лета.