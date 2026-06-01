Лето в парках Казани: как общественные пространства становятся «третьим местом» для горожан

В столице Татарстана официально стартовал летний сезон парков и скверов. В этом году все общественные пространства города объединены темой общения и знакомств, а девиз сезона звучит как «Давай дружить!». В связи с этим на площадке «Экспертного клуба» собрались представители разных сфер, чтобы обсудить развитие парков как современных центров для досуга, семейного отдыха, культурных практик и формирования городских сообществ.

«Давай дружить!»: пространства для живого общения

Блогер Алина Гималтдинова поделилась наблюдениями, как меняются городские парки в последнее время.

— Очень ценно видеть, как городские пространства становятся не просто местом для прогулок, а территорией общения, поддержки и новых знакомств. Тема сезона «Давай дружить!» — это как раз про то, чего сегодня многим не хватает: живого контакта, чувства сообщества и возможности быть частью чего-то общего, — отметила она.

Парк как «третье место» между домом и работой

Руководитель исследовательского агентства Антон Глухов обратил внимание на функциональную роль парков. По его словам, сегодня они становятся полноценной социальной инфраструктурой.

— В этом смысле парк превращается в полноценное новое «третье место» — пространство между домом и работой, — сказал эксперт.

Он также подчеркнул, что качество общественных пространств напрямую влияет на качество жизни горожан. Хороший парк формирует у людей ощущение, что город о них заботится.

Семейные проекты и развитие сообществ

Генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций», депутат Госсовета РТ Эмиль Губайдуллин отметил важность семейных и детских инициатив.

— Мне очень близка идея того, что современные парки становятся пространством для общения, развития и формирования городских сообществ, — подчеркнул он.

По его убеждению, участие детей и семей в культурных и образовательных программах способствует не только развитию городской среды, но и укреплению социальных связей.

От любви к парку — к любви к Родине

Член Общественной палаты РТ, тележурналист ТНВ Зуфар Давлетшин обратил внимание на воспитательную роль общественных пространств.

— Конечно же, такое развитие парков и скверов только радует. Это тоже патриотическое воспитание. Любовь к Родине начинается с любви к тому месту, в котором человек находится каждый день, — сказал он.

Эксперт предложил активнее развивать природные набережные и пляжные зоны, а также расширять доступ к культурным мероприятиям на свежем воздухе.

Парки как пространство для психологической реабилитации

Член Общественной Палаты РФ от РТ, заслуженный тренер России Ольга Павлова подчеркнула социальную значимость современных общественных пространств.

— Современный парк сегодня давно перестал быть просто территорией для прогулок. Городские общественные пространства постепенно становятся полноценной средой для общения, социализации, семейного досуга и даже мягкой психологической реабилитации людей через культуру, спорт и совместные активности, — отметила она.

По её словам, развитие парков помогает снижать социальную разобщённость и формировать доверие между жителями города. Чем больше качественных мест для общения, тем сплочённее становится городское сообщество. И летний сезон в Казани — ещё один шаг в этом направлении.