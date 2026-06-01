В Казани с 15 июня запустят тестовую систему постоплаты парковок

С 15 июня на муниципальных парковках Казани начнет действовать пилотный режим постоплаты. Нововведение позволит водителям вносить плату за стоянку до окончания текущих суток (до 23:59) через мобильное приложение «Горпарковки» или портал «Казанский паркинг». Как пояснил замруководителя исполкома Ильдар Шакиров, решение принято из-за возможных сбоев связи и интернета, которые мешают своевременно оплатить парковку и могут привести к штрафам.

Сейчас оплатить парковку можно шестью способами (паркоматы, SMS, приложения, Telegram-бот и др.), но перебои с сетями часто блокируют доступ. Система постоплаты призвана решить эту проблему. После окончания тестового периода власти оценят востребованность сервиса и при необходимости доработают его. Напомним, ранее в городе организовали 37 бесплатных парковочных участков у больниц, школ и детских садов. Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул, что сервис должен быть достойного уровня, и поручил донастроить функцию в диалоге с пользователями.