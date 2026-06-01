«Памятный вальс» прозвучал в Музее Победы в рамках международного флешмоба

1 июня 2026  11:24

На Поклонной горе состоялся II Международный танцевальный флешмоб «Память хранит имена», приуроченный к 81-й годовщине Победы. Ключевым событием стала съемка видеоклипа на композицию «Памятный вальс», созданную специально для проекта. В записи участвовали певица Елена Максимова, автор идеи Харитон Руденко, Центральный военный оркестр Минобороны России, Большой детский хор и Ансамбль песни и пляски имени Локтева.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев отметил, что флешмоб сочетает физическую активность с сохранением исторической памяти. В акции участвовали представители более 30 ведомств, госкорпораций и общественных движений из всех 89 регионов России и 15 стран мира. По словам организаторов, проект охватит территорию от Калининграда до Владивостока и объединит сотни тысяч участников.

