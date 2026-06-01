Заявки на программу «Земский работник культуры РТ» принимаются до 15 июля

В Татарстане продолжается прием заявок на участие в программе «Земский работник культуры Республики Татарстан». Заявки принимаются до 15 июля 2026 года на электронную почту minkulttatarstan@yandex.ru. Программа предусматривает единовременную выплату в размере 1 млн рублей специалистам, которые переезжают на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки или города с населением до 50 тысяч человек. Мера направлена на заполнение вакансий в сфере культуры.