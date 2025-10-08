«Лига форум» из Татарстана может стать первым международным студенческим форумом БРИКС

Подробнее об этом рассказали в ходе пресс-конференции первый заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Галиева-Мустафина, проректор КГЭУ Ирина Жукова, президент РОО «Лига студентов РТ» Шамиль Якупов и тимлидер студенческого образовательного форума «Лига форум» Алмаз Насрутдинов.

- Для нас это очень важный проект, в будущем мы планируем сделать его международным, идут переговоры уже по следующему году, - поделилась Софья Галиева-Мустафина.

Конкретные детали этого плана раскрыл Шамиль Якупов. Приоритетом станут страны БРИКС - это объединение, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. «Мы хотим попросить одобрения Раиса Татарстана Рустама Минниханова, чтобы «Лига форум» стал первым международным студенческим форумом БРИКС. Если будут и другие страны заявляться, то мы готовы принять и их», - заявил Якупов. Для реализации этих смелых замыслов планируется привлечение не только республиканского, но и федерального финансирования.

«Лига форум» - масштабная образовательная площадка, которая ежегодно собирает сотни студентов со всей России. Как отметила Софья Галиева-Мустафина, в этом году форум прошел в три смены в уникальном месте - на базе «Камский Артек» в Нижнекамске. В нем приняли участие около тысячи человек.

Формат форума охватывает все уровни студенчества: первая смена была предназначена для учащихся колледжей и техникумов, вторая объединила студентов вузов, а третья собрала лидеров студенческого самоуправления.

- «Лига форум» - это один из любимых проектов, где ребята встречаются, общаются, слушают интересные лекции и прокачивают свои навыки. Это была очень интересная и заряжающая позитивом атмосфера, - добавила замминистра.

Для таких активистов, как Алмаз Насрутдинов, проект стал настоящей школой жизни. Молодой человек прошел путь от рядового участника до руководителя команды.

- Для меня «Лига форум» - это необычное мероприятие, в первую очередь это семья и комфортная обстановка, где студенты могут развиваться, - поделился Алмаз Насрутдинов. - Многие, приезжая сюда, даже не понимают, какой у них скрыт потенциал.

В этом году на форуме был дан старт празднованию 30-летия организации, которое отметят в этом году. Знаковым событием стало подписание соглашения с международной организацией, которая занимается стажировками. Лучшие участники «Лига форума» получили возможность пройти бесплатную международную стажировку в любой точке мира.

Хотя «Лига форум» является жемчужиной в короне молодежной политики Татарстана, это далеко не единственный проект для студентов. Это и престижный конкурс «Студент года», многие победители которого стали известными сегодня людьми, например Тимур Сулейманов и Камол Бабахонов. И всероссийский творческий фестиваль «Студенческая весна», где Татарстан традиционно показывает блестящие результаты. И поддержка в виде транспортного гранта для студентов-активистов. Также для молодых журналистов проводится медиапремия «Йолдыз», а вместе с Казанским государственным энергетическим университетом осуществляется Всероссийский конкурс научных работ имени Лобачевского.

Ирина Жукова также подчеркнула важность совместной работы: ее вуз получил грант Росмолодежи в 22 миллиона рублей на реализацию восьми молодежных направлений, которые будут осуществляться вместе с Лигой студентов. Среди них форум «Алга - Вперед», студенческий бал «PROКультура» и другие.

Студенчество Татарстана - это более 240000 человек. Как отметила Софья Галиева-Мустафина, для властей республики это приоритетная аудитория. Вкладываясь в молодежь сегодня, они инвестируют в будущее региона.

Алмаз Насрутдинов точно охарактеризовал общее настроение:

- Я искренне убежден, что студенчество на данный момент является одной из наиболее активных, идейных и перспективных сил нашей республики. Мы - основной кадровый капитал Татарстана.