Лоси в Татарстане: 15 тысяч голов и 200 ДТП в год

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Республика
4 июня 2026  19:20
Автор:
Владислав Косолапкин

На заседании Комитета Госсовета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике выступил заместитель председателя Госкомитета РТ по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов. Он привёл тревожную статистику: ежегодно в республике происходит около 200 дорожно-транспортных происшествий с участием лосей.

Причина — активное расширение городов и посёлков, строительство новых дорог. Животные выходят на проезжие части в поисках пропитания. Чтобы отвлечь лосей от трасс и населённых пунктов, специалисты рекомендуют охотпользователям подкармливать их солью.

Численность лосей в Татарстане достигла максимального значения — около 15 тысяч голов. Как пояснил Шарафутдинов, это ровно столько, сколько может прокормить территория республики, и это оптимальный показатель.

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Лоси в Татарстане: 15 тысяч голов и 200 ДТП в год
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