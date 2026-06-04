Лоси в Татарстане: 15 тысяч голов и 200 ДТП в год

На заседании Комитета Госсовета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике выступил заместитель председателя Госкомитета РТ по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов. Он привёл тревожную статистику: ежегодно в республике происходит около 200 дорожно-транспортных происшествий с участием лосей.

Причина — активное расширение городов и посёлков, строительство новых дорог. Животные выходят на проезжие части в поисках пропитания. Чтобы отвлечь лосей от трасс и населённых пунктов, специалисты рекомендуют охотпользователям подкармливать их солью.

Численность лосей в Татарстане достигла максимального значения — около 15 тысяч голов. Как пояснил Шарафутдинов, это ровно столько, сколько может прокормить территория республики, и это оптимальный показатель.