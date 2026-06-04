Люция Валеева прошла путь от собирательницы колосков до хранительницы истории

Ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла Люция Галеевна Валеева совсем недавно, 15 мая, отметила свое 95-летие. Ее отец Гали Ибрагимович Гайсин прошел Великую Отечественную войну, вернулся инвалидом первой группы. Мать Багар Шаймардановна Гайсина работала сельской учительницей, была секретарем парторганизации и депутатом.

Почетное право выноса «Моабитских тетрадей» Мусы Джалиля в Нацмузее РТ

15 февраля 2023 года было предоставлено Люции Валеевой,

которая стояла у истоков «Дня подлинника» Фото из семейного архива Люции Валеевой

Дитя войны

Именно мама, по воспоминаниям Люции Галеевны, задала ту высокую планку ответственности и служения людям, которой она следовала всю жизнь. Когда началась война, Люции было всего 10 лет. Семья жила в деревне Иткенеево Янаульского района Башкирской АССР. Люция Галеевна говорит о близких с большой любовью. И в преклонном возрасте она сохранила ясный ум, хорошую память, интерес к жизни.

Маленькая Люция вместе с мамой

Багар Шаймардановной Гайсиной,

братом и сестрой Фото из семейного архива Люции Валеевой

- Летом мы работали на колхозных полях, пололи свеклу, картошку, а после уборки урожая собирали колос, который остается в поле, - рассказывает корреспонденту «КВ» Люция Галеевна. - Нам обязательно шли трудодни. И осенью, хотя все было для фронта, нам за эти трудодни какую-то провизию давали.

Окончив четырехлетнюю школу в деревне, Люция уехала учиться в Янаул. Жила в общежитии - бывшем классе, где на железных кроватях спали по две девочки, а пожитки хранились под кроватью. Зимой комнату отапливала печь-голландка, на которой девочки по очереди варили в чугунках привезенную из дома картошку. Зимы, по воспоминаниям нашей собеседницы, были очень морозные, а в общежитии не было никаких удобств.

Отец вернулся с фронта с тяжелыми ранениями, у него была контузия, проблемы с легкими, нога не сгибалась. Он настоял на переезде в Агрыз, чтобы быть поближе к Казани, где дети могли получить образование. Люция до сих пор помнит, как они с отцом ехали в переполненном поезде. Его несгибавшаяся нога мешала пассажирам, на него кричали, а она парировала в ответ: «Инвалид войны!»

В 1948 году Люция Галеевна окончила агрызскую татарскую школу №34 и поступила на географический факультет Казанского государственного университета. После окончания учебы в 1953 году по рекомендации своего научного руководителя профессора Александра Владимировича Ступишина пришла работать в Государственный музей ТАССР. Ее приняли младшим научным сотрудником. Девушка рассчитывала работать в отделе природы, но директор, узнав, что она свободно владеет татарским и русским языками, направил ее в отдел социалистического хозяйства и культурного строительства.

Юная Люция с папой

Гали Ибрагимовичем Гайсиным

​​​​​​Фото из семейного архива Люции Валеевой

Пламя длиной в 65 лет

- Это было время серьезных преобразований, - рассказывает Люция Галеевна. - Музей отходил от старых отраслевых методов демонстрации к новому историческому принципу, где главными становились подлинные предметы эпохи. Идеологом этого подхода был заместитель директора по науке Государственного музея ТАССР Ефим Григорьевич Бушканец. Молодые сотрудники сами собирали экспонаты - ходили по комиссионным магазинам, старым домам, ездили в экспедиции на стройки. Однажды, будучи в командировке в строящемся Заинске, я и моя коллега Эмилия Титова забрали огромную вывеску «Заинская ГРЭС - Всесоюзная комсомольская стройка». Мы ее согнули пополам и с трудом погрузили в самолет. Это тоже был экспонат!

Люция Галеевна показывает будущую экспозицию к 40-летию Октябрьской революции

участникам Октябрьской революции и Гражданской войны. Казань, 1957 год ​​​​​​Фото из семейного архива Люции Валеевой

С 1953 по 1963 год Люция Галеевна прошла путь от младшего научного сотрудника до заведующей отделом истории советского периода. Она также участвовала в создании планетария в Петропавловском соборе.

В студенческие годы наша героиня встретила свою любовь. Однажды летом студенты отдыхали на турбазе Казанского университета - острове Маркиз на Волге. Люция занималась гимнастикой на пляже, рядом группа ребят играла в волейбол. Когда в очередной раз к ее ногам прилетел волейбольный мяч, за ним пришел молодой человек. «Он спросил, как меня зовут, - улыбается женщина. - Узнав мое имя, сказал: «А я Кын». Мне так смешно стало! Говорю: «Китайское имя?» И ушла. Позже выяснилось, что его звали Ялкын, что значит на татарском «пламя». Он настойчиво ухаживал, а однажды, провожая меня до общежития, неожиданно поцеловал. Я была в ужасе от этого поступка и буквально рыдала от «оскорбления». Но молодой человек не отступил. Мы стали встречаться, а потом поженились. Прожили вместе 65 лет! У нас родился сын, который подарил нам замечательных внука и внучку, а те - четырех правнуков. Внуки состоялись в жизни, выросли достойными людьми. Правнуки учатся на отлично, радуют нас своими успехами в творчестве, спорте и других областях.

Работала в эпоху музейного ренессанса

В 1963 - 1970 годах Люция Галеевна работала главным методистом выставки передовых авиационных технологий в НИАТ - Научно-исследовательском институте авиационных технологий. Это была единственная технологическая выставка оборонной отрасли страны, адресованная инженерам авиационных предприятий. Ежегодно экспозицию перестраивали, показывая новые технологические процессы. Затем наша героиня была избрана заместителем секретаря парткома НИАТ, а с 1971 по 1978 год была инструктором отдела пропаганды и агитации Казанского горкома КПСС, курируя учреждения культуры, искусства, творческие союзы и музеи. В 1978 году Люция Галеевна вернулась в Государственный музей ТАССР уже директором. А с 1982 по 1987 год была генеральным директором Государственного объединенного музея ТАССР.

Эти годы стали эпохой настоящего музейного ренессанса. Под ее руководством впервые в истории музея прошла полная сверка музейных предметов с учетной документацией (1978 - 1984), были упорядочены учет и хранение фондов. Создана сеть филиалов: музеи-квартиры Мусы Джалиля и Шарифа Камала, Музей народного творчества и этнографии в Зеленодольске, Музей Янки Купалы в селе Печищи, Музей Надежды Дуровой в Елабуге, Музей Салиха Сайдашева в деревне Ибра, Литературно-мемориальный музей А.М.Горького, Музей нефтехимии в Нижнекамске. Реконструированы Музей М.Горького в Казани, Музей М.Горького в селе Красновидово, Музей Ярослава Гашека в Бугульме, другие краеведческие музеи в Тетюшах, Чистополе, Бугульме.

Головной музей стал научно-методическим центром для всех музеев республики, число посетителей выросло с 500 тысяч до миллиона человек в год. В 1980 году ТАССР впервые вышла на международную ярмарку «Лейпциг-80», ответственным представителем по подготовке экспозиции назначили Валееву.

«Желаю будущим поколениям сохранить то, что собрано»

Особое место в жизни Люции Галеевны занимает увековечивание памяти Мусы Джалиля, Габдуллы Тукая, создание музеев Г.Тукая в Казани и Кырлае. Еще в 1957 году начинающим научным сотрудником она поехала в Москву к вдове поэта Амине Кутдусовне и дочери Чулпан. Та поездка принесла в музей бесценные экспонаты - документы о присвоении Джалилю звания Героя Советского Союза и присуждении Ленинской премии. Позже, уже будучи генеральным директором, она добилась создания отдельного Музея-квартиры Мусы Джалиля в Казани, который открылся 15 февраля 1983 года. Также Люция Галеевна трудилась научным сотрудником Музея-квартиры М.Джалиля, а в 1994 - 2005 годах - старшим научным сотрудником организационного отдела Национального музея Республики Татарстан.

После ухода на пенсию еще работала до 2005 года старшим научным сотрудником в родном музее. Завершением деятельности стала презентация ее книги «Страницы прошлого листая». В этой книге наша героиня рассказала историю Государственного музея ТАССР в 1970 - 1980-е годы и музейного строительства в республике. За многолетний труд Люции Галеевне Валеевой присвоены звания заслуженного работника культуры ТАССР и заслуженного работника культуры РСФСР. Она награждена знаком Министерства культуры СССР «Отличник культурного шефства над селом», медалями.

Жизнь Люции Галеевны - это удивительное переплетение тяжелого военного детства, большой советской эпохи, крепкого семейного союза и безграничного служения культуре. Глаза ее по-прежнему сияют, она улыбчива и доброжелательна.

Люция Галеевна с теплом вспоминает тех, с кем в непростых условиях создавала музеи. Благодаря их любви к делу и ответственности удавалось реализовывать серьезные проекты.

- Посетитель приходит в музей - экспонаты с ним говорят. За созданием экспозиции - кропотливый труд, - говорит наша собеседница. - Желаю будущим поколениям сохранить то, что собрано, и шагать в ногу с музейной общественностью России!