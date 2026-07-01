Марат Апшацев проведет сезон в аренде

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Спорт
1 июля 2026  15:12
Автор:
Эдгар Витковский

«Рубин» и махачкалинское «Динамо» договорились об аренде 25-летнего полузащитника казанцев Марата Апшацева. Игрок проведёт в аренде ближайший сезон, а махачкалинский клуб имеет возможность активировать опцию выкупа футболиста за 150 тысяч евро.

Апшацев перешёл в «Рубин» из «Томи» в январе 2022 года за 190 тысяч евро. С того момента он отыграл за казанский клуб в 64 матчах, забил три мяча и сделал одну передачу. Наибольшую игровую практику полузащитник получил в сезоне 2022/23, когда казанцы выступали в Первой лиге. Актуальная трансферная стоимость Апшацева оценивается в 250 тысяч евро, тогда как на пике она достигала 500 тысяч.

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