Нападающий «Рубина» Марвин Чуни может продолжить карьеру в «Бари» на правах аренды, пишет Telebari. Текущий сезон 24-летний форвард начал в аренде в другом клубе Серии В, «Сампдории». За 15 матчей в чемпионате он забил гол в ворота «Эмполи» и отличился результативной передачей во встрече с «Пескарой». И «Сампдория», и «Бари» ведут борьбу за сохранение места в Серии В.

Чуни перешёл в «Рубин» из «Фрозиноне» осенью 2024 года за 2 млн евро. В составе «Рубина» он провёл 14 матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Арендное соглашение с «Сампдорией» включало в себя опцию выкупа игрока итальянской стороной.