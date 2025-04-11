Материнский капитал в 2025 году: размер, условия получения и способы использования

Размер выплат в 2025 году:
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На первого ребенка — 690 266 ₽
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На второго — 221 895 ₽ (если уже получали на первого) или 912 162 ₽ (если не оформляли ранее)
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На третьего — до 912 162 ₽ (в зависимости от предыдущих выплат)
Кто может получить?
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Родители (усыновители) с российским гражданством
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Право возникает при рождении первого, второго или третьего ребенка (с 2020 года — и на первенца)
Как оформить?
Сертификат выдается автоматически через Социальный фонд России (СФР) на основании данных ЗАГСа. Документы можно подать через Госуслуги, МФЦ или отделение СФР.
На что можно потратить?
- Жилье – ипотека, ремонт, строительство дома
- Образование детей – детсад, школа, вуз
- Адаптация детей-инвалидов – спецтехника, реабилитация
- Накопительная пенсия матери (или отца с 2024 года)
- Ежемесячные выплаты (при доходе ниже 2×ПМ)
Важные изменения в 2024–2025 годах:
- Только для граждан РФ (кроме жителей новых регионов)
- Отцы могут направлять средства на свою пенсию
- Индексация на 9,5% с 1 февраля 2025 года
- Программа продлена до 2030 года
Региональные доплаты
В некоторых субъектах РФ (СПб, Ленобласть, Тюменская обл.) есть дополнительные выплаты на 3-го ребенка.
Что делать при отказе?
Проверить:
- Гражданство родителей и ребенка
- Достоверность документов
- Отсутствие лишения родительских прав
Можно ли обналичить?
Нет, но можно получать ежемесячные выплаты или компенсацию за строительство/реабилитацию.
Выделение долей детям
При покупке жилья за счет маткапитала обязательно оформить доли на всех детей в течение 6 месяцев.
Срок действия сертификата – не ограничен, но дети должны родиться до 31.12.2026 (программа может продлеваться).
Материнский капитал — значительная господдержка для семей. В 2025 году суммы увеличены, а условия использования стали гибче. Оформляйте сертификат и выбирайте оптимальный способ распоряжения средствами!
По материалам РИА Новости.