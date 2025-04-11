Материнский капитал в 2025 году: размер, условия получения и способы использования

Размер выплат в 2025 году:

На первого ребенка — 690 266 ₽

На второго — 221 895 ₽ (если уже получали на первого) или 912 162 ₽ (если не оформляли ранее)

На третьего — до 912 162 ₽ (в зависимости от предыдущих выплат)

Кто может получить?

Родители (усыновители) с российским гражданством

Право возникает при рождении первого, второго или третьего ребенка (с 2020 года — и на первенца)

Как оформить?

Сертификат выдается автоматически через Социальный фонд России (СФР) на основании данных ЗАГСа. Документы можно подать через Госуслуги, МФЦ или отделение СФР.

На что можно потратить?

Жилье – ипотека, ремонт, строительство дома Образование детей – детсад, школа, вуз Адаптация детей-инвалидов – спецтехника, реабилитация Накопительная пенсия матери (или отца с 2024 года) Ежемесячные выплаты (при доходе ниже 2×ПМ)

Важные изменения в 2024–2025 годах:

Только для граждан РФ (кроме жителей новых регионов) Отцы могут направлять средства на свою пенсию Индексация на 9,5% с 1 февраля 2025 года Программа продлена до 2030 года

Региональные доплаты

В некоторых субъектах РФ (СПб, Ленобласть, Тюменская обл.) есть дополнительные выплаты на 3-го ребенка.

Что делать при отказе?

Проверить:

Гражданство родителей и ребенка

Достоверность документов

Отсутствие лишения родительских прав

Можно ли обналичить?

Нет, но можно получать ежемесячные выплаты или компенсацию за строительство/реабилитацию.

Выделение долей детям

При покупке жилья за счет маткапитала обязательно оформить доли на всех детей в течение 6 месяцев.

Срок действия сертификата – не ограничен, но дети должны родиться до 31.12.2026 (программа может продлеваться).

Материнский капитал — значительная господдержка для семей. В 2025 году суммы увеличены, а условия использования стали гибче. Оформляйте сертификат и выбирайте оптимальный способ распоряжения средствами!

По материалам РИА Новости.