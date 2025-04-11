Материнский капитал в 2025 году: размер, условия получения и способы использования

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11 апреля 2025  03:49

Размер выплат в 2025 году:

  • На первого ребенка — 690 266 ₽

  • На второго — 221 895 ₽ (если уже получали на первого) или 912 162 ₽ (если не оформляли ранее)

  • На третьего — до 912 162 ₽ (в зависимости от предыдущих выплат)

Кто может получить?

  • Родители (усыновители) с российским гражданством

  • Право возникает при рождении первого, второго или третьего ребенка (с 2020 года — и на первенца)

Как оформить?
Сертификат выдается автоматически через Социальный фонд России (СФР) на основании данных ЗАГСа. Документы можно подать через Госуслуги, МФЦ или отделение СФР.

На что можно потратить?

  1.  Жилье – ипотека, ремонт, строительство дома
  2.  Образование детей – детсад, школа, вуз
  3.  Адаптация детей-инвалидов – спецтехника, реабилитация
  4.  Накопительная пенсия матери (или отца с 2024 года)
  5.  Ежемесячные выплаты (при доходе ниже 2×ПМ)

Важные изменения в 2024–2025 годах:

  1.  Только для граждан РФ (кроме жителей новых регионов)
  2.  Отцы могут направлять средства на свою пенсию
  3.  Индексация на 9,5% с 1 февраля 2025 года
  4.  Программа продлена до 2030 года

Региональные доплаты
В некоторых субъектах РФ (СПб, Ленобласть, Тюменская обл.) есть дополнительные выплаты на 3-го ребенка.

Что делать при отказе?
Проверить:

  • Гражданство родителей и ребенка
  • Достоверность документов
  • Отсутствие лишения родительских прав

Можно ли обналичить?
Нет, но можно получать ежемесячные выплаты или компенсацию за строительство/реабилитацию.

Выделение долей детям
При покупке жилья за счет маткапитала обязательно оформить доли на всех детей в течение 6 месяцев.

Срок действия сертификата – не ограничен, но дети должны родиться до 31.12.2026 (программа может продлеваться).

Материнский капитал — значительная господдержка для семей. В 2025 году суммы увеличены, а условия использования стали гибче. Оформляйте сертификат и выбирайте оптимальный способ распоряжения средствами!

По материалам РИА Новости.

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