Маткапитал и детские выплаты в Татарстане вырастут с февраля 2026 года

С начала февраля 2026 года в Татарстане, как и по всей стране, проиндексируют ключевые социальные выплаты для семей с детьми. Корректировка пройдет с учетом инфляции за прошлый год, сообщил в беседе с «Татар-информом» управляющий отделением Социального фонда России по РТ Эдуард Вафин.

Наибольшее увеличение коснется материнского капитала — его размер вырастет на 6,8%. После индексации сумма выплаты на первого ребенка составит 737,2 тыс. рублей. На второго или третьего ребенка семья сможет получить 974,1 тыс. рублей, если ранее право на маткапитал не использовалось. Для родителей, оформивших выплату на первенца до 2020 года, предусмотрена дополнительная доплата при рождении второго ребенка.

Помимо этого, с февраля увеличится и единовременное пособие при рождении ребенка — оно превысит 28,7 тыс. рублей. Также подрастет минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет, который составит почти 10,8 тыс. рублей.

В Социальном фонде уточнили, что все изменения будут применяться автоматически и не потребуют дополнительных заявлений от получателей.